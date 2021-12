Bei der Premiere des Programms "A New Day": Norbert Schramm in der Festhalle Frankfurt.

Die traditionsreiche Show auf Schlittschuhen kann in diesem Winter nicht stattfinden. Dem Unternehmen fehlt in Corona-Zeiten die Planungssicherheit und damit die wirtschaftliche Grundlage.

"Mit großem Bedauern müssen wir bekanntgeben, dass wir die aktuelle Holiday on Ice Tour mit unserer neuen Produktion ,A New Day' absagen müssen", mit diesen Worten haben die Veranstalter der traditionsreichen Schlittschuh-Show deren Fortsetzung fürs neue Jahr gecancelt. Die jüngsten Regierungsbeschlüsse in Bezug auf Großveranstaltungen sowie die nicht absehbare Entwicklung der Pandemie böten keine ausreichende Planungssicherheit. Ohne die sei eine Tournee mit mehr als 180 Shows in 23 Städten aber unmöglich.

Peter O'Keeffe, der CEO von Holiday on Ice, sagt: "Wir haben bis zuletzt versucht, unsere Tour fortzuführen; über 40 Darsteller:innen haben mehrere Monate für diese Tour trainiert." 500 000 Besucherinnen und Besucher wollten die Entertainer auch in diesem Jahr in Deutschland wieder begeistern, bekannt ist die Eisrevue hierzulande seit den Fünfzigerjahren und durch die Beteiligung von Spitzensportlern wie Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler, Norbert Schramm und Katarina Witt.

"Wir arbeiten bereits hart daran, kommende Saison wieder auf Tour zu gehen", erklärt O'Keeffe. "Die neuen Termine stehen bereits fest." Der Vorverkauf für die neuen Showtermine 2022/2023 werde in den nächsten Tagen starten. Alle, die sich bereits Karten für eine Show der aktuellen Tournee gekauft haben, würden in den nächsten Tagen von ihren Ticketanbietern kontaktiert.