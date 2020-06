Bei einer Spritztour mit 1,5 Promille und ohne Führerschein hat ein 17-jähriger Schüler mehrere Autos beschädigt und einen Sachschaden verursacht, den die Polizei auf eine mittlere fünfstellige Summe schätzt. Am Freitagabend war der 17-Jährige aus dem Landkreis München mit zwei gleichaltrigen Kumpels gegen 21.30 Uhr in der Lindenstraße in Harlaching unterwegs, als er am Steuer eines BMW X5 eine Kurve zu schnell nahm und ungebremst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Dacia krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia auf einen davor geparkten VW geschleudert, welcher wiederum auf einen geparkten BMW geschoben wurde. Bei dem X5 wurden durch die Wucht des Aufpralls alle Airbags ausgelöst, den Notruf setzte das Fahrzeug automatisch ab. Die drei Fahrzeuginsassen kamen zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus.