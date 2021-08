Ein technischer Defekt an einer Steckdose hat vermutlich den Brand auf einer Dachterrasse in Bogenhausen ausgelöst. Eine Besucherin hatte am Freitagnachmittag eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt, da sie und eine Anwohnerin das Feuer nicht selbständig löschen konnten, das sich entlang des Daches ausbreitete. Das Brandgeschehen beschränkte sich auf den Bereich der Dachterrasse, das Wohnungsinnere wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beträgt dennoch rund 60 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Brandfahnder der Kriminalpolizei lag der Brandursprung nahe einer Lampe am Dachgebälk.