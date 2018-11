25. November 2018, 18:54 Uhr Hohenbrunn Bus rast in Zeitschriftenladen

Möglicherweise wegen eines Schwächeanfalls ist ein Busfahrer mit seinem Linienbus ungebremst in ein Gebäude in Hohenbrunn im Landkreis München gerast. Der Fahrer war am Freitag gegen 18.45 Uhr auf der Taufkirchner Straße ohne Fahrgäste unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Bus verlor und nach links von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilt. Der Bus rammte frontal das Eck des Hauses, in dem sich unten ein Zeitschriftenladen und oben Wohnungen befinden. Der Fahrer wurde am Rücken schwer verletzt und erlitt ein Bauchtrauma. Das Haus ist massiv beschädigt, der Linienbus nur noch Schrott. Sogar ein in der Nähe geparktes Auto wurde durch herumfliegenden Schutt leicht beschädigt. Die Bundesstraße 471 wurde während der Bergungs- und Aufräumarbeiten fünf Stunden lang komplett gesperrt.