11. Oktober 2018, 18:49 Uhr Hohe Kosten Erneut verzögert

Sanierung des Stadtmuseums für 200 Millionen Euro erst 2022

Die millionenschwere Generalsanierung des Stadtmuseums verzögert sich erneut. Außerdem kommen zusätzliche Kosten von etwa 15 Millionen Euro auf die Stadt zu, um ein Interimsquartier für die mehr als 100 Mitarbeiter sowie die zahlreichen Ausstellungstücke zu schaffen. Am Donnerstag berichtete Kulturreferent Hans-Georg Küppers dem Stadtrat, dass er mit einem Baubeginn erst im Jahr 2022 rechne. Der Termin wurde immer wieder verschoben, ursprünglich war der Baustart bereits für das Jahr 2016 avisiert. Auch die kalkulierten Kosten sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen: Zu Beginn rechnete die Stadt noch mit 100 Millionen Euro, inzwischen ist im Haushalt die doppelte Summe veranschlagt. Schlägt man die Kosten für das Ausweichquartier drauf, summiert sich der Preis nun auf insgesamt 215 Millionen Euro.

Das Museum ist die größte kommunale Einrichtung dieser Art in Deutschland und gilt als Gedächtnis der Stadt, jährlich zählt es etwa 170 000 Besucher. Doch das aus sechs verschiedenen Gebäudeteilen bestehende Haus am Sankt-Jakobs-Platz befindet sich zum Teil in einem erbärmlichen Zustand. Bereits Ende 2013 ließ der Stadtrat deswegen ein europaweites Bewerbungsverfahren für eine Sanierung ausschreiben, Küppers sprach damals von einer "Jahrhundertentscheidung", das Haus müsse für die kommenden 100 Jahre fit gemacht werden. Den Zuschlag erhielt das Architekturbüro Auer Weber, das auch den Münchner Hauptbahnhof umgestalten soll. Die besondere Herausforderung beim Stadtmuseum besteht darin, dass große Teile des Gebäudes unter Denkmalschutz stehen. Das gilt auch für die weniger hübschen Fassaden am Rosental und am Oberanger aus den Sechzigerjahren. Der derzeit etwas versteckte Eingang im Hof soll zum Rindermarkt hin verlegt werden.

"Wir sind schon etwas später als gedacht, das gebe ich zu", sagte Küppers am Donnerstag im Kulturausschuss. Nun will er sich im Dezember endgültig den Beschluss vom Stadtrat holen, um die geplanten Maßnahmen umsetzen zu können. Am Preis werde aber nicht mehr gerüttelt, versprach Küppers: "Es steht fest, wir werden uns an die 200 Millionen halten."

Es ist ein offenes Geheimnis im Stadtrat, dass die Kosten so manchem zu hoch erscheinen. Zum Vergleich: Das neue Volkstheater im Viehhof wird auf 131 Millionen Euro taxiert - da erscheinen 200 Millionen für die Sanierung des Stadtmuseums doch recht üppig. Öffentliche Kritik übte im Ausschuss aber niemand. Allein Florian Roth von den Grünen meldete sich mit einer Tautologie zu Wort: "Ein Museum, das so wichtig ist, ist vordringlich", sagte er und stimmte den Plänen zu. Thomas Schmidt