Von Julian Gülker

Der Humorist hat es nicht leicht mit der Zeit. Mit ihr gehen soll er, auch wenn sie selbst nie Halt macht, nicht mal vor seinem Tod. Im besten Fall muss er sich also über sie stellen - ein Aufschwung, den man in Deutschland vor allem Loriot zugesteht. Jetzt die Zerreißprobe: Was passiert, wenn man ein rund 60-jähriges Lebenswerk auf 120 Minuten verknappt? Zum 100. Geburtstag des Humoristen im November bringt Georg Büttel im Hofspielhaus ein Best-of seiner dramatischen Werke auf die Bühne.