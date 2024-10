Kritik von Egbert Tholl

Das Plakat verheißt viel, und viel davon wird dann auch erfüllt. Also: Auf dem Plakat ein Elefant in Anzug und mit Fliege, dazu die Ankündigung eines „musikalischen Spektakels“ mit „großem Ensemble“. Das klingt nach 19. Jahrhundert, nach Weltausstellung, Exotismus, Sensation. Also auch nach Jules Verne, denn dessen Roman „In 80 Tagen um die Welt“, erschienen 1873, feiert all dies, macht sich auch darüber lustig, übers britische Empire, den Kolonialismus und den Reiz ferner Länder.