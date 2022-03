Unter dem Titel "Spot on! Deine Bühne" haben Lena Scholle und Meike Harms eine Open Stage für Jugendliche und junge Erwachsene im Hofspielhaus ins Leben gerufen. Auf die Idee kamen sie aufgrund der vielen tollen Texte und Performances von Kindern und Jugendlichen, die jedes Jahr im Rahmen der Projekte des Vereins "Sprachbewegung" an Schulen entstehen. Dabei handelt es sich um Schreibwerkstätten, die sie mit künstlerischen Ausdrucksformen wie Schauspiel, Tanz und Poetry Slam verbinden. Ein Potenzial, das sichtbar gemacht werden sollte und wofür sie die Unterstützung des Kulturreferats fanden. Das neue Format wendet sich an junge Menschen unter 27 Jahren, die Lust auf Bühne haben. Von A wie Ausdruckstanz über J wie Jonglage bis Z wie Zungenbrecherschnellsprechen "ist alles möglich, darf alles sein", wie es in Christiane Brammers Hofspielhaus so schön heißt.

Spot on! Deine Bühne, Mi., 30. März und Mo., 4. April, 18 bis 20 Uhr, Hofspielhaus, www.hofspielhaus.de