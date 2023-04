Es müssen nicht die Erdbeeren aus Südafrika, der Käse aus der Schweiz oder die Kartoffeln aus Zypern sein, wenn direkt um die Ecke die gleichen Produkte angebaut werden. Immer mehr Konsumenten achten auf die Herkunft der Erzeugnisse und kurze Transportwege, möchten mit gutem Gewissen Fleisch, Eier und Milch von artgerecht gehaltenen Tieren konsumieren. Viele Betreiber bieten zudem hausgemachte Spezialitäten an wie Marmeladen und Aufstriche, Brot und Gebäck, Joghurt, Nudeln und Eingemachtes. Orientierung über die Vielzahl an Hofläden in Bayern bieten inzwischen auch Internetplattformen und eine App. Unter bayerische-hoflaeden.de findet man eine unabhängige Übersicht regionaler Hofläden und Direktvermarkter in der Nähe, aufgeteilt in verschiedene Suchkategorien wie Food-Automaten, Ölmühlen, Geflügel, Eier - sogar Tannenbäume und Tierfutter ist dabei. Auch der Student Johannes Lampart-Heinmann hat ein Online-Verzeichnis dieser Geschäfte erstellt. "Brucker Hofladen" heißt die kostenlose App, mit der man sich, nach Orten gegliedert, die Angebotsvielfalt quasi ins Haus holt. Ariane Witzig

Kellerhof in Gauting

Detailansicht öffnen Die Schweine der Inhaber vom Hofladen in Buchendorf leben in artgerechter Freilandhaltung auf einer Wiese am Ortsrand, auf Instagram kann man ihnen folgen. (Foto: privat)

Der Hofladen am Kellerhof in Buchendorf, Gautinger Straße 1, besteht aus einer Hütte, in der rund um die Uhr Eier aus dem Automaten zu kaufen sind, auch Kartoffeln umliegender Höfe gibt es. Samstags öffnen die beiden jungen Landwirte Ludwig Thalmair und Michele Tirabasso ihren Verkaufsstand und bieten das Fleisch der Buchendorfer Weidesauen an, von Filet bis Wammerl. Die Schweine leben in artgerechter Freilandhaltung auf einer Wiese am Ortsrand, auf Instagram kann man ihnen folgen. Geschlachtet wird beim Bio-Schlachthof in Fürstenfeldbruck, das Kilo Braten kostet 17 Euro. Wer bestimmte Stücke und Mengen wünscht, sollte vorbestellen, es gibt aber auch eine große Auswahl im freien Verkauf am Samstag. Von der artgerechten Tierhaltung überzeugen kann man sich, wenn man die Schweine am Ende des Leutstettener Wegs besucht. Einen kleinen Ausflug ist auch die Keltenschanze, die als eines der besterhaltenen Erdwerke aus keltischer Zeit gilt. Als guter Ausklang des Tagesausflugs empfiehlt sich der nahe gelegene Biergarten Forst Kasten. Annette Jäger

Kellerhof, Buchendorf, Gautinger Straße 1, Sa., 9-11 Uhr, Telefon 0176/20708239, Instagram:@weidesauen_buchendorf

Stürzerhof in Germering

Detailansicht öffnen Beim Stürzerhof gibt es Eier, Gemüse - und einen Hasenstall. (Foto: Lisa Sonnabend)

Der Germeringer See ist ein beliebtes und nahegelegenes Ausflugsziel im Westen von München - doch, zugegeben, kein allzu pittoreskes. Das Rauschen der Autobahn ist zu hören, statt Alpenspitzen ragen die etwas in die Jahre gekommenen Wohnhochhäuser in die Höhe. Doch wer das Anwesen vom Stürzerhof in der Nähe des Sees betritt, nimmt das nicht mehr wahr. Die Familie hält Legehennen mit viel Auslauf und baut auf den weiten Feldern Gemüse und Kartoffeln an. In einem Selbstbedienungshäuschen mit großen Automaten können die Besucherinnen und Besucher rund um die Uhr die frischen Produkte aus eigener Herstellung kaufen, am Freitag und Samstag wird an einem Marktstandl im Hof zudem Obst und Gemüse aus der Region vertrieben. Kleine Besucherinnen und Besucher freuen sich besonders über den Stall mit den Hasen. Eine Kiste mit Gemüseresten steht bereit, die Tiere lauern schon. Fast wie im Urlaub auf dem Bauernhof. Vom Gut aus bietet sich noch ein Spaziergang über die Felder und um den See herum an. Ideal für eine kurze Flucht aus der Großstadt - für alle, die zu wenig Zeit haben, um weiter rauszufahren. Lisa Sonnabend

Stürzerhof, Hoflacher Straße 2, Germering, Hofladen mit Automat immer geöffnet, Markstandl Fr., 9-13 Uhr und 14.30-18 Uhr, Sa., 9-13 Uhr, Telefon und Whatsapp 0160/6700933 , https://marktstandl-online.de/

Steindlhof in Ebersberg

Detailansicht öffnen Im Rahmen der Mutterkuhhaltung dürfen die Kälber die ersten 10 Monate bei ihren Müttern sein - im Sommer auf der Weide. Danach sind sie noch 12 Monate im Außenklimastall. (Foto: Christian Endt)

Manchen Hofladen entdeckt man zufällig beim Vorbeifahren - den Sigersdorfer Steindlhof muss man schon gezielt ansteuern. Wenige Minuten nur geht es nach dem Verlassen der B304 Ebersberg - Steinhöring durch grüne Wiesen steil bergauf und doch stellt sich direkt ein Urlaubsgefühl ein. Auch dank der herzlichen Familie Schechner und ihren Angusrindern, die aus dem Außenklimastall neugierig alle Ankömmlinge beäugen - im Sommer leben Mutterkühe und Kälber auf der Weide. Ihr Fleisch stellt das Kernangebot des Hofladens dar. Zusammen mit hausgemachten Nudeln und Aufstrichen sowie Öl, Kartoffeln, Käse oder Mehl aus der Region kann man Braten, Gulasch, Rouladen, Steaks und Wurst entweder zu den Öffnungszeiten erstehen oder zu den Fleischverkaufsterminen gezielt vorbestellen. Dazu gibt es selbst gebackenes Brot. Nach dem Einkauf lohnt immer ein Abstecher zum nahen Schrankenschneiderhof, um die dortigen Pferde zu bewundern - vor allem die Tinker. Nach vorheriger Anmeldung bietet Familie Zeller auch Führungen durch die Anlage mit chipgesteuerter Fütterung an. Michaela Pelz

Steindlhof, Florian Schechner, Sigersdorf 1a, Ebersberg, Fr. 13-17 Uhr, Sa. 9-12.30 Uhr, 08092/8620775, steindlhof.de

Rothbauernhof in Ebersberg

Detailansicht öffnen Nach der hofeigenen Schlachtung liegt immer freitags ab 8 Uhr Fleisch im Kühlschrank bereit. So lange der Vorrat reicht - oder man bestellt es vor. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Wenn Spaziergänger auf ihrem Weg rund um den Egglburger See in Hinteregglburg Station machen, ist es meist aufgrund der malerischen Kirche St. Michael, die hoch über dem kleinen Weiler thront. Fast noch öfter aber lockt das liebevoll gestaltete Holzhäuschen mit der Aufschrift "Selbstbedienung". Drinnen warten Laura, Ditta und Goldmarie darauf, zu Pommes, Bratkartoffeln oder Kartoffelstampf verarbeitet zu werden. Saisonal stehen daneben in den Regalen Honig, Apfelsaft, Düngewolle, Eier, Obst und Feldgemüse vom eigenen Betrieb. Vor allem aber lässt sich Lammfleisch erstehen. Es stammt von den Merino-Landschafen des Rothbauernhofs, die rund um den See weiden dürfen - Lämmer mit Müttern -, bevor sie ohne Transportstress direkt am Hof geschlachtet werden. Das erfolgt einmal wöchentlich. Auch Felle stehen zum Verkauf. Bezahlt wird die Ware an der (videoüberwachten) Kasse im Verkaufshäusl - wer es nicht passend hat, lässt an der Haustür wechseln. Michaela Pelz

Rothbauernhof, Hinteregglburg 2, Selbstbedienungs-Verkaufshäusl immer geöffnet. Frischfleisch: Fr. ab 8 Uhr im Kühlschrank oder Vorbestellung unter Telefon 08092/862464, rothbauernhof.de

Biohof Scheitz in Andechs

Bereits die Fahrt zum Hofladen der Familie Scheitz lässt vermuten, dass viel gute Natur in den hauseigenen Produkten steckt. "Natürliches natürlich belassen" lautet das Credo des Familienbetriebes. Der Hof liegt am Ende einer Sackgasse am südlichen Ortsrand, umgeben von Wald und Wiesen auf einem Bio- Bauernhof. Die schadstofffreien und schonend verarbeiteten Rohstoffe sind die Basis für Joghurt, Quark und viele andere Milchprodukte der Andechser Naturmolkerei. Jede Woche gibt es auch Sonderangebote, immer donnerstags frisches Obst und Gemüse vom Ökobauern. Herausragend sind auch die vielen Käsespezialitäten aus Ziege, Schaf und Kuhmilch. In drei bis vier Wochen ist es endlich wieder soweit: Ziegenfleischliebhaber können auf Vorbestellung Kitzfleisch kaufen. Perfekt kombinieren lässt sich der Einkauf mit einem Spaziergang durch die ländliche Idylle, entlang der langen Seeuferpromende im Nachbarort Herrsching oder einem Besuch im Kloster Andechs. Nila Thiel

Hofladen Familie Scheitz, Tannhof 1, Andechs, Di. und Sa., 9-12.30 Uhr, Mi.-Fr., 9-18 Uhr, Telefon 08152/8961, biohof-scheitz.de

Reitsberger Hof in Vaterstetten

Detailansicht öffnen Der Reitsberger Hof in Vaterstetten ist ein Erlebnisbauernhof mit vielen Facetten. Das Angebot reicht von der Reitschule bis zum Hofladen. (Foto: Christian Endt)

Auf dem alten Traktor scharen sich die Kinder, im Hintergrund iaht ein Esel, im Vordergrund watscheln Gänse vorbei, und im Biergarten prosten sich die Eltern zu. Die ländliche Szenerie ist surreal schön und gehört am Reitsberger Hof zum Alltag. Die Familien Reitsberger und Link sind herzliche Gastgeber, weshalb ihr Erlebnisbauernhof in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) seit vielen Jahren ein beliebtes Ausflugsziel ist. Das Angebot ist enorm und reicht von der Reitschule bis zum Bier- und Weinmenü im dazugehörigen Wirtshaus Landlust. Seit dem Corona-Frühling 2020 gibt es auf dem Reitsberger Hof auch einen Hofladen. Honig, Apfelsaft, Marmeladen oder Speisen im Glas (etwa Chili con carne, Gulaschsuppe oder Blaukraut) stammen aus eigener Herstellung; Erzeugnisse von regionalen Partnern ergänzen das Sortiment, darunter Eier und Nudeln, Kartoffeln und Käse, Schnaps und Backwaren. Und wenn der kleine Laden geschlossen hat, steht ein Warenautomat rund um die Uhr zur Verfügung. Bernhard Blöchl

Reitsberger Hof, Hofladen, Fr. 14-17 Uhr, Sa. 13-17 Uhr, So. 13-17 Uhr, Baldhamer Str. 99, Vaterstetten, Telefon 08106/9991812, reitsberger-hof.de

Pilch Milch in Eurasburg

Wie sich Heumilch kulinarisch vielfältig verarbeiten lässt, zeigt die Familie Pilch aus Baierlach bei Eurasburg. Im Hofladen finden die Kunden biologisch erzeugte Milch genauso wie Butter, Topfen, Käse und Joghurt. Genauso verkauft die Familie eigene Brot- und Backwaren, Kuchen, Torten und Gebäck sowie saisonal Marmeladen und Honig. Das verlockt zum Probieren. Der Joghurt soll übrigens besonders cremig auf der Zunge zergehen. Liegen soll das an den Jersey-Rindern (deren Milch eiweiß- und fettreicher ist), die Familie Pilch zum Braun- und Fleckvieh zusätzlich gekauft hat. Der in der heutigen Generation von Maria und Christian Pilch geführte Bauernhof ist seit 1988 Bioland-zertifiziert. Das Paar betreibt seit einigen Jahren die eigene Hofmolkerei, über die es ihre Milch teils selbst vermarktet. Während Mann Christian Pilch etwa selbst käst, ist Maria Pilch als Konditormeisterin in der Backstube zu finden. Von der Endhaltestelle der S7 in Wolfratshausen sind es mit dem Rad immer am Loisach-Isar-Kanal entlang um die zehn Kilometer nach Baierlach. In Wolfratshausen lohnt ein Abstecher ins neu gestaltete Stadtmuseum. Einkehren lässt sich gut im Wirtshaus Flößerei. Benjamin Engel

Pilch Milch Hofladen, Baierlach 1a, Eurasburg, Fr. 10-15 Uhr; Sa. 9-12 Uhr, Telefon 08179/998 592, www.pilchmilch.de

Bernrieder Hofladen

Detailansicht öffnen Das angeschlossene Café im idyllischen Außenbereich lädt mit besonderem Gebäck wie Apfelweißweintorte oder Himbeerbaiser zum Verweilen nach dem Einkauf ein. (Foto: Gabriele Schuller)

Der Bernrieder Hofladen liegt nur ein paar Meter vom westlichen Ufer des Starnberger Sees entfernt in einem Gewölbe des alten Schlossguts. Das Sortiment, das die Betreiberin Gabriele Schuller anbietet, beinhaltet viel Regionales von hoher Qualität: Öle, Essige, Käse, Eingewecktes der Metzgerei Widmann, Pralinen und Schokolade der Pralinen-Manufaktur Clement sowie die selbst gemachten Nudeln, die Namen tragen wie Bernrieder Schneckerl oder Starnberger Seewellen. Auf Vorbestellung kann man auch Angus Weideochsenfleisch aus Bernried bekommen. Das angeschlossene Café im idyllischen Außenbereich lädt mit besonderem Gebäck wie Apfelweißweintorte oder Himbeerbaiser zum Verweilen nach dem Einkauf ein. Im Laufe des Sommers möchte Gabriele Schuller sogar selbstgemachtes Eis anbieten. Wer einen kleinen Tagesaufflug aus dem Einkauf machen möchte, dem sei das nicht weit entfernte Buchheim Museum empfohlen. Derzeit ist dort die Ausstellung "The Other Side oft he Moon" der portugiesischen Künstlerin Sofia Seidi zu sehen. Nila Thiel

Bernrieder Hofladen, Tutzinger Straße 12, Bernried, Di.-Sa., 10-18 Uhr, Telefon 08158/ 9048777, bernrieder-hofladen.de

Herrmannsdorfer in Glonn

Detailansicht öffnen Herrmannsdorfer wirbt damit, dass nur das in die Wurst kommt, was auch am Hof geschlachtet wurde (mit Ausnahme von Bio-Geflügelfleisch). Hier ein Knochenschinken aus eigener Schlachtung. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Im Hofmarkt der Hermannsdorfer Landwerkstätten westlich von Glonn erhält man Bio-Lebensmittel, die vor Ort hergestellt werden. Knuspriges Brot aus hofeigenem Korn, geknetet und geformt in der Backstube gegenüber, dazu Fleisch-, Wurst- und Käsespezialitäten von glücklichen Tieren. Obst, Gemüse und Lebensmittel von Partnerbetrieben sowie Getränke und Kosmetika machen den Hofmarkt zum Vollsortimenter. Herrmannsdorf-Gründer Karl-Ludwig Schweisfurth verfolgte auf dem großen Gut ab 1986 eine Agrarkultur der Achtsamkeit im Umgang mit Boden, Wasser und Pflanzen, würdevoller Behandlung der Nutztiere und Respekt für gewachsene Handwerkskunst. Er wie seine Nachfolger sind überzeugt: "Diese Lebensmittel schmecken ehrlich gut".

Detailansicht öffnen Auch Prinz Charles und seine Frau Camilla, heute König und Königin von England, waren angetan vom Angebot des Bio-Bauernhof Herrmannsdorfer, den sie 2019 besuchten. (Foto: Dave Bedrosian/imago images / Future Image)

Zum Testen laden die "Saugut-Preise" ein, aber auch, dass man sich alles auf dem Landgut ansehen kann. Da spielen gefleckte Ferkel mit einem aufgehängten Autoreifen oder wälzen sich in dem dick ausliegenden Stroh. Am "Tierpfad" grast ein Pony friedlich auf der großen Wiese zwischen gackernden Hühnern und im "Schweinedorf" beäugt eine Sau seelenruhig, wie sich ihre Frischgeborenen um ihre Zitzen balgen. Wer wissen will, was hinter Schweisfurths Naturverständnis steckt, findet Antworten entlang des "Philosophenwegs" und gelangt trotz Labyrinth rasch auf einen Aussichtsberg. Meldet sich Hunger, lädt das Bio-Wirtshaus "Zum Schweinsbräu" ein. Herrmannsdorf ist einen Ausflug wert und bietet interessante Entdeckungen. Sie sind lehrreich für Geist und Geschmack, wovon sich selbst der heutige König Charles III. und seine Ehefrau Camilla 2019 mit Freude überzeugten. Angela Boschert

Hofmarkt bei den Herrmannsdorfer Landwerkstätten, Herrmannsdorf 7, Glonn, Mo-Fr., 9-18 Uhr, Sa. 8.30-14 Uhr, www.herrmannsdorfer.de