Von Paul Schäufele

Durcheinandersprechende Menschenstimmen und Chor hörte Robert Schumann, wie er in seiner legendären Besprechung der großen C-Dur-Symphonie festgehalten hat. In kaum einer anderen Interpretation ist dieser Aspekt des Dramatischen, Rhetorischen so prominent wie in der Willem Mengelbergs. 1940 hat er mit seinem Concertgebouw-Orchester die Partitur Schuberts als vielstimmigen Text verstanden, Motive als Worte und Phrasen als Sätze. Das Einzelne bezieht sich aufs Ganze; daher muss, was einmal gesagt wurde, beim zweiten Mal anders gesagt werden - gewichtiger oder flüchtiger. Das Ergebnis ist eine ungemein flexible, angesichts der Aufnahmequalität faszinierend transparente Aufführung. Das minutiös einstudierte Verzögern und Vorantreiben lässt im Kopfsatz keine Sekunde von Mondnacht-Romantik aufkommen. Hier hört man, wie eine klassische Form in unermüdlicher Bewegung aufgelöst wird und eine musikalische Tradition, die vor allem auf Logik baute, ihr Ende gefunden hat. Der Zugriff, die große C-Dur-Symphonie als organisiertes Chaos zu präsentieren, wird durch die zügigen Tempi verstärkt (Gesamtdauer: 47 Minuten). Kein verträumtes Innehalten, nur heftige, bisweilen hektische Aktivität. Die blühenden Cello- und Klarinetten-Kantilenen im zweiten Satz wirken in diesem Zusammenhang unwirklich und werden umso gewaltsamer in den zackigen Marsch-Duktus eingepasst. Eine idiosynkratische Interpretation, die aufs Beste einen der Grundsätze Mengelbergs illustriert: zeigen, was zwischen den Noten steht.