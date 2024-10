Interview von Benedikt Karl

Lautes Stimmengewirr und Streit ums Mikrofon – was für die Zeitgenossen wie eine Störung klingt, wird als Geburtsstunde des deutschsprachigen Hörspiels in die Geschichte eingehen. Am 24. Oktober 1924 ertönt das bewusst chaotische Stück „Zauberei auf dem Sender“ in einem Frankfurter Programm – und lässt so manchen Hörer ratlos zurück. 100 Jahre später gehören Hörspiele für viele Menschen zum Alltag. Sie unterhalten auf langen Fahrten und helfen beim Einschlafen. Am beliebtesten: Krimis. Einer, der sich auf erfolgreiche Hörspielreihen versteht, ist Sebastian Pobot. In seinem Verlag erscheinen etwa „Sherlock Holmes“ und „Mimi Rutherfurt“. Insgesamt gehören laut Pobot rund 6000 Hörspiele zu seinem Portfolio. Hier erzählt der Münchner Unternehmer, warum der Einsatz von künstlicher Intelligenz seine Branche von Grund auf verändern könnte. Und warum er selbst beim Einschlafen auf Hörspiele verzichtet.