"So, liebe Kinder", beginnt Onkel Theo jede seiner verrückten Geschichten, "heute werdet ihr mal wieder was lernen!". Wenn die Kinder das hören, setzen sie sich schnell zu Onkel Theo auf sein grünes Sofa. Denn der erklärt in seinen aberwitzigen Geschichten, wie die Bananen hergestellt werden, wie aus dem Hörnchen das Eichhörnchen wird, wie sich der Wurm in den Bücherwurm verwandelt und warum das Kamel so gern Musik macht. Er erzählt von der kurzsichtigen Giraffe, dem klugen Hering und dem gefräßigen Radiergummi. Wenn ihm die Kinder dann nicht so recht glauben, am Ende laut "So ein Quatsch!" ausrufen, ist Onkel Theo immer ein bisschen beleidigt und möchte eigentlich nie mehr eine Geschichte erzählen. Doch zum Glück überlegt er es sich jedes Mal wieder anders. So kommen in Martin Ebbertz Buch "Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen" 44 fast wahre Geschichten zusammen, haarsträubender Schabernack, erdichtet von einem modernen Lügenbaron. Charakteristisch für die aberwitzigen Fast-Wahrheiten von Onkel Theo ist, dass sie logisch klingen und doch jedes Mal das Gegenteil davon sind. Lügen zu erkennen ist bekanntlich ein wichtiger Schritt in der kindlichen Entwicklung. Martin Ebbertz' Geschichtensammlung von 2013 hilft dabei auf wunderbar abgedrehte und witzige Weise.