Von Dirk Wagner

Ein Konzertflügel wäre schon vorhanden gewesen. Darauf hätte die Hochzeitskapelle im Mariandl auch jene Klavierfigur spielen können, die den Song "Garden Of Peace" auf ihrem neuen Album so anheimelnd friedlich stimmt. Mit der Nummer startet nämlich die auch auf zwei Vinyl-Alben erschienene Doppel-CD "The Orchestra In The Sky", die das Münchner Quintett zusammen mit befreundeten japanischen Musikern in Kobe und in Tokio eingespielt hatte.