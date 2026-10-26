Es ist dieser eine Moment bei dieser Hochzeit. Der Augenblick, als die Braut aus der Tür tritt. Als nur er sie sehen kann. Für ein paar Sekunden. Ein Baum verdeckt sie noch vor den Gästen, in diesem magischen Garten in Lissabon. Orangenbäume und Blumen und Sträucher und der Song „Wash“ von Bon Iver, eines seiner Lieblingslieder. Erik Winter, 29, umklammert seine Kamera, aber macht kein Foto. Er hört „einfach nur diesen Song“ und spürt, wie sein Herz schneller wird. Er hört es in seinen Ohren schlagen. Dann biegt die Braut um die Ecke, er presst sein Auge an den Sucher und drückt den Auslöser.