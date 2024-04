Von Patrik Stäbler

Dass München dann doch nicht Las Vegas ist, dämmert den Beteiligten spätestens zur Mittagszeit. Gleich sechs Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem evangelisch-lutherischen Dekanat Freising sind an diesem Tag zum Flughafen gekommen, um in der dortigen Christophorus-Kapelle spontane Paare zu vermählen. "Einfach heiraten", heißt die Aktion, bei der bayernweit Hochzeiten für Kurzentschlossene an 49 Orten angeboten werden - "stressfrei und ohne Tamtam" sowie "am wunderschönen Datum 24.04.2024", wie die Landeskirche im Vorfeld geworben hat.