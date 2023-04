Von Catherine Hoffmann

Alle zwei Jahre untersucht der Stifterverband in Kooperation mit dem Bundeswirtschaftsministerium, an welchen Hochschulen und Universitäten in Deutschland Gründungsförderung besonders gut gelingt. Im jüngsten Ranking hat die Hochschule München (HM) Platz eins erobert - und damit die Technische Universität München (TUM) abgehängt. "Wir sind stolz auf diese Spitzenposition. Das ist eine schöne Auszeichnung für das, was wir in den vergangenen 20 Jahren erreicht haben", sagt Klaus Sailer, CEO des Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE) an der HM. "Damals wusste niemand, wie man Entrepreneurship schreibt. Zum Glück haben wir so früh anfangen, uns mit Ausgründen zu beschäftigen: Das hat uns einen Vorsprung verschafft."