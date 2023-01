Leute des Tages:Patrick Zoll ist neuer Professor für Metaphysik

Seit dem Wintersemester 2022/23 ist Patrick Zoll Professor für Metaphysik an der Hochschule für Philosophie München (HFPH). Mit etwas Verzögerung lädt die HFPH diesen Donnerstag zu seiner Antrittsvorlesung ab 19.30 Uhr in die Aula in der Kaulbachstraße. Zoll wird die Frage erörtern, ob Menschen ihren eigenen Tod überleben können. Der 45-Jährige, der seit 1998 Mitglied des Jesuitenordens ist, war bereits von 2017 bis 2022 Dozent an der Hochschule. 2015 promovierte er in Philosophie an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Seine Dissertation wurde mit dem Karl-Alber-Preis des Philosophischen Jahrbuchs ausgezeichnet. Zoll forscht in der Politischen Philosophie unter anderem zu Liberalismus, Perfektionismus, Pragmatismus und Theorien öffentlicher Rechtfertigung sowie in der Metaphysik zu Hylomorphismus, Theorien der Existenz und zu Thomas von Aquin.