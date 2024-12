Kritik von Klaus P. Richter

Jeder kennt den sommerlichen Isar-Lido der Nackten und Schönen aus der hippen Glockenbach-Szene im Schatten der Cornelius-Brücke. Aber wer weiß schon, woher sie ihren Namen hat? Tatsächlich erinnert sie an zwei Cornelius: den Mahler Peter von Cornelius, den Ludwig I. nach München zum Ausmalen der Glyptothek holte, und seinen Neffen Peter Cornelius, den Richard Wagner zu Ludwig II. mitbrachte und der an der neuen Musikakademie 1867 Kompositionslehrer wurde. Zwar war er damals schon berühmt mit seiner Oper „Der Barbier von Bagdad“. Aber sein reiches Lieder- und Chorœuvre ist fast vergessen. Umso schöner, dass ihn, genau passend zu seinem zweihundertsten Geburtstag am 24. Dezember, die Musikhochschul-Erben wieder würdigen.