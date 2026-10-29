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WerksviertelAbriss statt Sanierung – warum ein Hochhaus im Münchner Osten verschwunden ist

Lesezeit: 3 Min.

Viel ist nicht mehr übrig vom einstigen Hochhaus R139.
Viel ist nicht mehr übrig vom einstigen Hochhaus R139.
Florian Peljak

Ein Investor wollte ein besonders nachhaltiges Hochhaus-Ensemble am Ostbahnhof bauen. Geplant war, das vorhandene Gebäude aus den Siebzigerjahren zu erhalten. Doch dann erlebten die Architekten eine böse Überraschung.

Von Sebastian Krass und Justin Patchett

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Fast 30 Jahre lang war die Rosenheimer Straße 139 die Adresse der Circulo-Tanzschule. In einem Flachbau neben dem Hochhaus „R139“ wurde Salsa unterrichtet, im Sommer drang die Musik oft durch die weit geöffneten Fenster ins Freie. Ende November 2024 endete „eine Ära“, wie die Betreiber auf ihrer Website schreiben, das Circulo musste den Betrieb einstellen. Inzwischen ist statt Salsa-Klängen jede Menge Lärm von dem Grundstück im Stadtbezirk Berg am Laim zu hören – Lärm vom Abriss eines Hochhauses, das eigentlich hätte stehen bleiben sollen.

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