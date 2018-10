28. Oktober 2018, 18:51 Uhr Hochhäuser in München Es bleibt bei der 100-Meter-Grenze

Die 100-Meter-Grenze für neue Hochhäuser, die der Bürgerentscheid von 2004 festgelegt hat, bleibt wohl weiterhin bestehen. Ursprünglich hatte die Bayerische Versorgungskammer (BVK) für ihre künftige Verwaltungszentrale an der Richard-Strauss-Straße in Bogenhausen ein Gebäude vorgesehen, das mit 115 Metern diese Höchstmarke klar überschritten hätte. Wie am Samstag bei einer Informationsveranstaltung bekannt wurde, gilt für den bevorstehenden Architektenwettbewerb aber generell doch das 100-Meter-Limit. Lediglich eine Prüfvariante soll eine Höhe von 115 Metern testen. Gespräche mit Stadtratspolitikern hätten gezeigt, dass es im Rathaus Vorbehalte gebe, sagte Projektleiter Claus Bruch zur Begründung.