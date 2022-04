Im Film "Thousands Cheer" tanzt Gene Kelly ein Duett mit einem Besen, und dass ein Regenschirm ein wundervoller Tanzpartner sein kann, weiß man seit seinem legendären Solo in "Singin' in the Rain". Auch Laura Saumweber und Paula Niehoff geben Alltäglichkeiten eine Bühne in ihrem Tanztheater "Über die Dinge" am 29. April im Hoch X. Schallplatten, Porzellan, Hüte, eine Kaffeemühle, ein altes Telefon oder ein Stuhl werden von den beiden Tänzerinnen inkorporiert in dieses wunderbar absurde, chaotische, rasant wirbelnde, aber auch poetische Stück, wo Alice in Wonderland und Mary Poppins, nicht nur weil eine Teetasse eine tragende Rolle spielt, irgendwie heimlich um die Ecke grinsen. Kein Zufall ist es wohl, dass diese Koproduktion mit dem "Contweedancecollectives" auf den Welttag des Tanzes fällt. Von der Unesco inititiert, findet dieser seit 1982 immer am 29. April statt, in Erinnerung an den Geburtstag des Begründers des modernen Balletts, den französischen Tänzer und Choreografen Jean-Georges Noverre (1727-1810). Der war zwar mal Tanzlehrer der jungen Marie Antoinette, aber eigentlich allem höfischen Brimborium wie etwa sperrigen Reifröcken reichlich überdrüssig. Tänzerinnen und Tänzern sollten ihr Bewegungsrepertoire im realen Alltag studieren. Die Ode an die Dinge im Hoch X hätte ihm also gewiss gefallen.

"Über die Dinge", 29. April., 11 und 20 Uhr, Hoch X, Entenbachstraße 37, https://theater-hochx.de, Infos über die Arbeit des Contweedancecollectives unter www.contweedancecollective.com