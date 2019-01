24. Januar 2019, 19:19 Uhr München heute H&M schließt Filialen wegen hoher Mieten / ADAC öffnet Haustüren

Von Sara Maria Behbehani

Dass der normale Bürger Mühe hat, sich die teuren Mieten in München zu leisten, ist längst bekannt. Von großen Modeketten allerdings würde man das nicht erwarten. Und so ist die Ankündigung des Labels H&M doch eher eine Überraschung.

Denn H&M werden die Mieten in der Münchner Innenstadt zu teuer. Das ist jedenfalls die offizielle Begründung dafür, dass das Label zwei Filialen in der Kaufinger und Neuhauser Straße schließen wird, schreibt mein Kollege Michael Kläsgen. München zog bisher große Ketten an, die sich die Mieten leisten konnten. Die Einschnitte von H&M deuten nun auf ein Umdenken: Was, wenn sie nicht mehr bereit sind, jeden Preis zu zahlen?

Erst kürzlich war vom Ladensterben in der Hohenzollernstraßezu lesen. Doch nun zeigt sich: Die hohen Mieten der Stadt betreffen nicht mehr nur die kleinen Geschäfte, sondern ziehen sich nun quer durch alle Schichten und Branchen und könnten das Stadtbild nachhaltig verändern.

Das Wetter: Überwiegend ist es wolkig, hin und wieder kann Schnee fallen oder die Sonne hervor kommen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um minus zwei Grad

DER TAG IN MÜNCHEN

ADAC öffnet künftig auch Haustüren Wer sich ausschließt, gerät leicht an betrügerische Nothelfer. Dem Problem setzt nun der ADAC ein Hilfsangebot entgegen. Das richtet sich aber nicht an alle Münchner. Zum Artikel

SPD will Zuschlag auf Grundsicherung erhöhen In teuren Städten reicht der Regelsatz für Rentner kaum zum Leben. Deswegen zahlt München schon seit Jahren etwas mehr - und will nun auf 100 Euro aufstocken. Zum Artikel

Fertigstellung der zweiten Stammstrecke könnte sich verzögernSollte sich die Stadt für den Bau der U-Bahnlinie 9 entscheiden, verschiebt sich die Entlastung der S-Bahn um etwa zwei Jahre. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

