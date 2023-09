Was sich gegen die Hitze in der Stadt tun lässt

Von Ulrike Steinbacher

"'S is wieder Sommer, Sommer in der Stadt", schwärmt die Spider Murphy Gang in ihrer ikonischen München-Hymne. Monopteros-Freuden, Isar-Glück und Biergarten-Seligkeit lassen sich heute aber vielleicht nicht mehr ganz so unbeschwert genießen wie vor 40 Jahren. Denn die Münchner Sommer sind heißer geworden, anstrengender, mitunter tödlich. München ist eine Hitzeinsel, vor allem in der Innenstadt kühlen viele Viertel nach heißen Tagen nachts nicht mehr richtig ab.