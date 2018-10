3. Oktober 2018, 18:57 Uhr Historisch wertvoll Denkmal mit Aussicht

Ein ehemaliges Heizkraftwerk beherbergt heute ein Möbelhaus

Was anfangen mit einem Gaskraftwerk, das nicht mehr gebraucht wird? Darauf hatten die Münchner Stadtwerke zehn Jahre lang keine Antwort. Dann tauchte im Jahr 2010 ein Investor auf, die Kerscher Immobilien Holding, und erwarb das stillgelegte Industriedenkmal an der Drygalski-Allee in Obersendling. Was folgte, war ein idealtypisches Zusammenspiel zwischen Käufer, ideenreichen Architekten (Büro Stenger2 und Partner), denkmalbewussten Kommunalpolitikern und innovationsfreudigen Mietern. Herausgekommen ist ein attraktives Wahrzeichen des Stadtviertels, preisgekrönt ("Store oft the year 2015") und gut besucht. Als Ankermieter ist das Möbelunternehmen Kare Design mit seinem Flagship Store eingezogen, aber auch die Werbeagentur Sassenbach, der Software-Entwickler Maiborn/Wolff und das Modelabel Scotch & Soda haben hier moderne Büros, teils in aussichtsträchtiger Höhe. Ein weithin sichtbares Bauwerk ist das ehemalige Heizkraftwerk seit seiner Errichtung im Jahr 1961 - doch erst nach seiner Revitalisierung galt der ehedem graue Klotz den Bürgern im Münchner Süden nicht mehr als optischer Störfaktor. Seine Attraktivität bezieht das 70 Meter lange Gebäude mit den beiden 80 Meter hohen Schornsteinen aus der Mischung von sprödem industriellen Charme und einem Ambiente aus trendigen Wohnwelten, raffinierter Lichtinstallation, Aussichtsterrasse, Gastronomie und offenen Räumen. Die kupferfarbene Außenfassade aus eloxiertem Aluminium-Streckmetall lässt die Tristesse vergangener Jahre vergessen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) pries das umgebaute Industriedenkmal kürzlich bei einer Besichtigung als Vorzeigeprojekt. Er habe wenige Anlagen gesehen, die Münchens Industriegeschichte so gut dokumentieren.