Die LMU-Gedächtnisvorlesung zum studentischen Widerstand der „Weißen Rose“ hält in diesem Jahr der Münchner Historiker Kiran Klaus Patel. Patel spreche am 28. Januar um 18 Uhr über „Mut und Zumutung. Die Weiße Rose in Geschichte und Gegenwart“, teilte die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) am Montag mit.