31. März 2019, 18:42 Uhr Historie Schüsse aus der Schule heraus

Kanonen am Friedensengel: Das Bild entstand am 2. Mai 1919. Es zeigt eine Geschützstellung von Regierungstruppen, mit der diese von Haidhausen aus in Gefechten im Bereich der Theresienwiese auf der anderen Seite der Stadt mitmischten.

Eine Ausstellung in der Kirchenstraße zeigt, wie turbulent es zum Ende der Räteherrschaft 1919 in Haidhausen zuging

Von Jakob Wetzel

Am Ende sind es ausgerechnet Kommunisten, die Kurt Eisners Mörder das Leben retten. Es ist Ende April 1919, und München ist umzingelt: Drinnen herrscht die Rote Armee, draußen vor der Stadt warten Freikorps und Regierungssoldaten auf den Befehl zum Angriff. Da verschleppen Rotarmisten den bei seinem Attentat selbst schwer verletzten Anton Graf von Arco auf Valley als Geisel aus dem Krankenhaus in die Kirchenschule, die heutige Grundschule an der Kirchenstraße in Haidhausen. Und sofort wird es gefährlich.

Kaum haben die Rotarmisten den Mörder in einem Klassenzimmer abgelegt, versammelt sich vor der Schule eine wütende Menge. Und drinnen, berichtete später der Chirurg Ferdinand Sauerbruch, der nicht nur Arco behandelt hatte, sondern auch selber als Geisel in der Schule saß, umringten "Frauenzimmer" das Bett des Verwundeten, beschimpften und bespuckten ihn.

Da schritten zwei Ärzte ein: Hildegard Menzi, Funktionärin der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und Vertraute von Rudolf Egelhofer, des Anführers der Roten Armee und mächtigsten Mannes in der Stadt. Und der Arzt Alphons Hauer. Er beruhigte die Menschen vor der Schule, indem er rief, er werde Arco nun ins Luitpold-Gymnasium bringen, damit er dort erschossen werde. Doch statt in jene Schule, in der Rotarmisten am selben Tag zehn andere Gefangene ermordeten, fuhr der Arzt zu Egelhofer und beschwor ihn, der Mörder sei in zu schlechter Verfassung, um ihn zu erschießen. Der Kommandant gab Hauer Recht. Und so brachte der Arzt den Grafen zurück ins Krankenhaus.

Die Episode um Arco in der Kirchenschule ist eine von mehreren, die Hermann Wilhelm von April an in einer kleinen Ausstellung im Haidhausen-Museum erzählt, nur wenige Schritte entfernt von dem Ort, an dem sich die Geschichte vor rund 100 Jahren zugetragen hat. Die Ausstellung wirft Schlaglichter auf das Ende der Münchner Räterepublik: Sie erzählt, was sich damals binnen weniger Tage in einem Umkreis von wenigen hundert Metern abgespielt hat. Etwa in der Kirchenschule, in der in der Rätezeit 400 bis 500 Rotarmisten ihr Quartier bezogen hatten, und in der neben Arco und Sauerbruch auch mehrere Offiziere, Kaufleute und Prominente wie der Maler und Bildhauer Franz von Stuck als Geiseln saßen (die Gefangenen wurden später sämtlich freigelassen). Oder vor dem Friedensengel, wo die Konterrevolutionäre Artilleriegeschütze aufstellten, um quer über die Altstadt auf Rotarmisten auf der Theresienwiese zu schießen. Oder auch an der Schneckenburgerstraße, wo sich nach dem Ende der Räterepublik der Kommunistenführer Eugen Leviné versteckt hielt, bevor er aufflog, vor ein Gericht gestellt und am Ende, trotz Gnadengesuchen unter anderem von Albert Einstein, erschossen wurde.

Hermann Wilhelm hat für diese Ausstellung in Archiven gestöbert, er hat Akten von Gerichtsprozessen gegen die bereits entmachteten Revolutionäre durchgesehen, vor allem aber hat er selbst über Jahre hinweg Material gesammelt, das er nun zeigen kann. Bis zum 17. Juli sind in dem kleinen Museum an der Kirchenstraße etwa Original-Flugblätter der Kommunisten zu sehen, Verhörprotokolle oder auch Ausweise und Postkarten. Dazu wird es im Kim-Kino an der Einsteinstraße 42 szenische Lesungen mit Filmausschnitten geben, eine bereits am Sonntag, 7. April, um 11 Uhr, eine am Donnerstag, 11. April, um 18.30 Uhr. Bei Letzterer lesen Mitglieder fast aller Fraktionen des Bezirksausschusses Au-Haidhausen mit.

Ihn persönlich habe bei der Vorarbeit immer wieder die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit überrascht, sagt Museumsleiter Wilhelm. "Bei den Revolutionären ging es immer um das große Ganze, um die Weltrevolution." Auch dann noch, als schon Abertausende Schwerbewaffnete vor der Stadt standen und darauf warteten, der Räterepublik ein Ende zu bereiten. Die Realität in München aber sei eher profan gewesen. "Und im Kleinen sah die Räteherrschaft auch gar nicht großartig aus." So ließen die Arbeiter- und Soldatenräte etwa willkürlich Geiseln nehmen und bedrohten sie mit dem Tod. Und die Wirtschaft lag darnieder. "Es gab kaum noch etwas zu essen, die Bauern lieferten nichts mehr in die Stadt. Die Telefonleitungen waren gekappt, der Bankverkehr eingestellt, es war Generalstreik, die Zeitungen erschienen nicht. Und kein Mensch wusste, was passierte und wer eigentlich gerade an der Macht war."

Wie wenig die Leute mitbekamen, lässt Wilhelm die Zeitzeugen selbst erzählen, etwa in Berichten des konservativen Gymnasiallehrers Ludwig Hofmiller, der an der Kirchenstraße 5 wohnte. "Aus der Kirchenschule heraus ist geschossen worden!" - der Titel der Ausstellung ist ein Zitat aus dessen Tagebuch. Die Ausstellung erzählt davon, wie in München alles zerbrach. Freikorps rückten von Osten her über Steinhausen und Berg am Laim in die Innenstadt vor. Sie besetzten Bierkeller, Schulen und das Maximilianeum, wo sie die Speisekammern und den Weinkeller plünderten. Immer wieder fallen Schüsse, am Johannisplatz etwa oder auch am Straßenbahndepot an der Einsteinstraße. Und am Ende ermorden die Sieger Hunderte Revolutionäre - oder jene, die sie dafür halten.

Im Hof des mittlerweile abgerissenen Hofbräu an der Inneren Wiener Straße etwa ermorden am 5. Mai Freikorps-Soldaten zwölf Perlacher Arbeiter. Ein evangelischer Pastor hatte sie denunziert, die Freischärler hatten die Männer in der Nacht aus ihren Betten geholt und auf Lastwagen verladen. In der Brauerei wurden sie ohne Vernehmung oder Prozess erschossen, ihre Leichen wurden gefleddert.

In der Ausstellung im Haidhausen-Museum schildert Wilhelm dazu den Augenzeugenbericht eines Hilfsarbeiters. Und er zeigt ein Plakat, das beispielhaft dafür steht, wie danach über Jahrzehnte hinweg an die Rätezeit erinnert worden ist. Auf dem Plakat sind die ermordeten Arbeiter zu sehen; darunter steht "Unschuldige Opfer der Revolution". Nicht des Freikorps, nicht des Pastors. Der Dreh ist: Wenn die Räte keine Revolution angezettelt hätten, dann hätten die Freikorps ja niemanden erschießen brauchen. Den Tätern wurde später der Prozess gemacht. Doch die einen gaben vor, sie könnten sich an nichts erinnern, die anderen schoben sich gegenseitig die Schuld zu. Und dann verschwanden noch Gerichtsakten. Fast sieben Jahre nach dem Mord wurden alle Beteiligten vom Landgericht freigesprochen.

Die Ausstellung "Aus der Kirchenschule heraus ist geschossen worden!" ist von Montag, 1. April, bis zum 17. Juli zu sehen. Das Haidhausen-Museum an der Kirchenstraße 24 hat immer sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie Montag bis Mittwoch von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.