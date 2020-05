Corona, das hat für Elisabeth Roßbach-Wilk in den vergangenen Wochen vor allem eines bedeutet: organisieren, organisieren, organisieren. E-Mails schreiben, telefonieren, kommunizieren. Es kam vor, dass eine E-Mail eine Stunde nach dem Versenden hinfällig war, weil sich die Situation schon wieder geändert hatte. Irgendwann, sagt sie, habe sie sich gedacht: "Ich würde so gern einfach mal wieder Medizin machen." Roßbach-Wilk, 55, ist Oberärztin im Notfallzentrum Bogenhausen. Sie sagt: "Eigentlich machen wir ganz normal unseren Job. Notfallmedizin ist immer ein Knochenjob. Jetzt ist er halt anders."

Sie sei ein "totaler Teamplayer", sagt Elisabeth Roßbach-Wilk, "deshalb bin ich im Notfallzentrum, und das macht mir Spaß". Wenn sie mit dem Rettungsdienst unterwegs ist, kommt es auf ein gutes Zusammenspiel im Team an, alle duzen sich. Im Notfallzentrum Bogenhausen ist sie zusammen mit einem Kollegen aus der Pflege auch für die Weiterbildung zuständig. Gemeinsam organisieren sie Simulationstrainings mit möglichst lebensnahen Beispielen und Situationen. Das war nun erst einmal stillgelegt. In den Weiterbildungen ging es plötzlich um andere Dinge, etwa um die diffizile Intubation von Covid-Patienten oder potenziell mit dem Virus Infizierten. Roßbach-Wilk kümmerte sich derweil darum, dass sich Strukturen und Abläufe so änderten, wie es der Umsetzung des Pandemieplans entspricht. Der Akutbereich für Schwersterkrankte etwa wurde zum Isolationsbereich. Die räumlichen Veränderungen machten die Arbeit mitunter mühsamer, sagt Roßbach-Wilk. "Man zieht die Schublade auf und fragt sich: Wo ist denn das nun in diesem Raum?"

Anfangs habe ständig das Telefon geklingelt, berichtet die Oberärztin - weil die zentrale Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes völlig überlastet war. "Also haben die Menschen sich in ihrer Not an uns gewandt, das ist ja auch legitim." Manche Anrufer berichteten, dass sie die ganze Nacht versucht hätten, bei der 116 117 durchzukommen. Natürlich hätte sie sagen können, dass das nicht ihr Job ist. Aber so sei sie nicht, sagt Roßbach-Wilk. Außerdem: Ganz neu ist es auch nicht, dass sie im Notfallzentrum Dinge tun, für die sie formal eigentlich nicht zuständig sind. Die Menschen seien alleingelassen gewesen. Also hat sie sie nicht abgewimmelt, sondern zum Teil sogar am Telefon medizinisch beraten. "Das war durchaus befriedigend, weil ich das Gefühl hatte, denen hab' ich jetzt geholfen und was Gutes getan." Sorgen hat sie sich in der Zeit vor allem um jene Menschen gemacht, die dringend hätten behandelt werden müssten, sich aber wohl nicht mehr ins Krankenhaus trauten - aus Angst vor einer Ansteckung oder weil sie die Kliniken nicht überlasten wollten. So registrierte das Notfallzentrum einen deutlichen Rückgang bei Herzinfarkten und Schlaganfällen. Dabei gebe es ja keinen Grund, warum diese Notfälle nun seltener passieren sollten als sonst.

Nach Feierabend zu Hause braucht Elisabeth Roßbach-Wilk "Corona-freie Zeit", wie sie sagt. Anfangs las sie noch alles über das Virus, doch irgendwann stieg sie um auf die Bücher, mit denen sie sich am letzten Öffnungstag der Stadtbibliothek noch eingedeckt hatte. Ihr jüngster Sohn macht dieses Jahr Abitur, er entwickle sich in der Zuhause-Zeit gerade zum Chefkoch.

Die Ärztin ist sich ihrer privilegierten Situation bewusst: "Ich habe keine finanziellen Nöte, wohne auf dem Land in einem Haus mit Garten." Elisabeth Roßbach-Wilk hofft, dass sich die neue Wertschätzung für ihre Kollegen aus der Pflege bald finanziell auszahlt. Sie freue sich sehr für die Pflege, dass ihre Bedeutung endlich mehr wahrgenommen werde. "Aber mit dem Applaus kann ich persönlich gar nichts anfangen."