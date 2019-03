19. März 2019, 18:38 Uhr Hilfsprojekt Unter einem Dach

Seit 25 Jahren vermittelt das Sozialreferat mit "Begegnungen in Patenschaften" Ehrenamtliche, die in Not geratene Menschen bei der Wohnungssuche unterstützen. Aus Hilfsbedürftigen sind oftmals Freunde geworden

Von Merlin Gröber

Ein riesiges Buffet, 160 internationale Gäste und sie als Ehrengast mittendrin: Waldtraud Hummel war auf vielen Hochzeiten, diese eine wird sie aber nie vergessen. Hummel ist Teil des Projektes "Begegnungen in Patenschaften". Mit der Idee dahinter vermittelt das Sozialreferat Ehrenamtliche an Menschen, die durch Schicksalsschläge wie Flucht, Krankheit oder Jobverlust keine Wohnung finden und in Pensionen oder Gemeinschaftsunterkünften wohnen. Seit 1996 ist Hummel Patin, auf die Hochzeit wurde sie von einer Afghanin eingeladen, die sie mehrere Jahre lang unterstützt hatte.

"Die Frau kam alleine mit ihren vier Kindern nach Deutschland, ihr Mann wurde in ihrer Heimat erschossen", erinnert sich Hummel. Sie half den Kindern der Frau bei den Hausaufgaben, stellte behördliche Anträge und brachte ihnen Deutsch bei. Auch eine Wohnung konnte sie der Familie vermitteln. Die Kinder gingen zur Schule, studierten, und als einer der Söhne heiratete, wurde Hummel zur Hochzeit eingeladen - als Ehrengast.

Das BiP-Programm startete 1994, am 21. März ist 25. Jubiläum. 98 Prozent der Patenschaften richten sich an Menschen mit Migrationshintergrund, viele von ihnen Geflüchtete wie Fatima Abdiraham Hassan. Die vierfache Mutter kam 2012 aus Somalia nach Deutschland. "Bei manchen Sachen weiß ich einfach nicht, wie ich das machen soll", sagt sie. Dann hilft ihr Carsten Graetz. Der 65-Jährige ist seit fünf Jahren bei dem Projekt dabei, seit drei Jahren hilft er Fatima Hassan. Er unterstützt sie beim Schriftverkehr mit den Behörden, Arztbesuchen oder bei der Einbürgerung. Auch eine Wohnung für sich und die Kinder konnte Fatima Hassan mit Graetz' Hilfe finden. "Jetzt möchte ich noch besser Deutsch lernen", sagt sie. Einen Einbürgerungsantrag hat sie bereits gestellt - Carsten Graetz hat ihr dabei geholfen.

Seit der Gründung 1994 wuchs das BiP-Programm kontinuierlich. 140 Patenschaften gibt es inzwischen, sagt Dorothee Schiwy, Leiterin des Sozialreferats. Dadurch, dass häufig ein Pate einer ganzen Familie hilft, profitieren laut Schiwy 533 Menschen von dem Projekt. Im Laufe der Zeit hat sich der Fokus der Patenschaften verändert: "Früher ging es vor allem darum, dass die Betroffenen eine Wohnung finden", sagt Schiwy. Inzwischen steht immer mehr auch die Begegnung der verschiedenen Kulturen im Vordergrund.

Pate werden kann jeder, der Interesse und Zeit hat und ein polizeiliches Führungszeugnis vorweist. Zwei Stunden pro Woche sollten Paten in das Projekt investieren und gewillt sein, sich mindestens ein oder zwei Jahre zu engagieren. Unterstützt werden die Paten vom Sozialreferat durch Beratung, Austauschabende und themenspezifischen Vorträgen. Außerdem bietet das Sozialreferat Fortbildungen wie interkulturelle Schulungen an und veranstaltet Ausflüge.

"Für mich fühlt es sich inzwischen an wie Familie", sagt Susanne Biechl. Die 29-Jährige ist seit 2017 bei dem Projekt dabei. Sie ist Patin von Mamoun Khalil, einem Syrer, der 2015 nach Deutschland floh und inzwischen mit seiner Familie in München lebt. Biechl hilft dem Familienvater beim Schriftverkehr mit den Behörden und unterstützt seine Kinder bei den Hausaufgaben. Zum ersten Mal getroffen haben sich Mamoun Khalils Familie und Susanne Biechl in einer Flüchtlingsunterkunft. Dort lebten die Eltern mit ihren vier Kindern in einem Raum zusammen. Nach langer Suche konnte die Familie eine Wohnung finden, in der die Kinder ein eigenes Zimmer bekamen. Für die Kleinen ein ganz besonderer Ort: "Sie haben mir freudestrahlend ihre Zimmer präsentiert", sagt Biechl. "Das war ein wunderschöner Moment." Anderen eine Freude schenken, das ist für Biechl Grund, Patin zu sein. "Ich bin viel auf Reisen und erfahre immer wieder, wie Menschen mir durch kleine Aufmerksamkeiten helfen", sagt sie. Mit der Patenschaft möchte sie etwas zurückgeben.

Nach 23 Jahren als Patin setzt Waldtraud Hummel inzwischen ihre ganze Familie bei dem Projekt ein: Zieht einer ihrer Patenschaften um, "dann hilft jeder in meiner Familie beim Umzug", sagt Hummel. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass die Wohnsituation in den Unterkünften verbessert wird und es mehr bezahlbare Wohnung für Familien gibt. Vor allem Wohnungen für große Familien seien kaum zu finden. Trotz der Schwierigkeiten denkt die 71-Jährige nach all den Jahren nicht ans Aufhören. Bleibt sie noch lange Patin, wird Hummel vielleicht noch einmal Ehrengast auf einer Hochzeit.