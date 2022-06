Was Marcel Demeler am meisten ärgert: Wenn andere seine Arbeit für die Hilfsorganisation kritisieren, während sie selbst nichts tun.

Von Lisa Miethke

Als Russland Ende Februar die Ukraine angriff, lag Marcel Demeler gerade mit einem Bänderriss am Fuß zu Hause auf der Couch. Trotzdem packte der Student wenige Tage später Krücken und Freunde in sein Auto und fuhr mit ihnen an die polnische und slowakische Grenze, um dort geflüchtete Menschen abzuholen.

Mittlerweile ist daraus eine ganze Hilfsorganisation geworden, genannt "Firstep". Mehr als tausend geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer hat Marcel bisher nach Deutschland gebracht. Das ist bewundernswert. Finde ich zumindest. Nicht nur deshalb, weil ein junger Mensch seit drei Monaten jede freie Minute in dieses Projekt investiert. Auch, weil er dafür sein bisheriges Leben aufgegeben hat: Marcel ist Schauspieler. Oder wohl besser gesagt: Er war es. Auftritte hatte er schon bei KiKA, auch mal im ZDF. Eigentlich sei die Schauspielerei seine ganz große Leidenschaft, so erzählt er es bei einem Treffen.

Doch seit Kriegsbeginn hat er seine Prioritäten nun anders gesetzt. Der 22-Jährige hat sich, um die Fahrten von der Grenze nach Deutschland organisieren zu können, hoch verschuldet, er nähere sich dem sechsstelligen Bereich, sagt er. Warum er das macht? Weil Marcel mit "Firstep" etwas verändern möchte. Weil er fest an ein Projekt glaubt und das, was es bewirken kann. Aber auch, weil Marcel einen gewissen Selbstanspruch hat: "Ich lebe mein Leben immer nach der Prämisse: Ich will alles probiert haben." Wie er sein Leben zwischen Schauspiel und Geflüchtetenhilfe koordiniert, lesen Sie hier.

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadt wirft Freistaat Zweckentfremdung vor Mit Anordnungen will Sozialreferentin Schiwy erzwingen, dass knapp 30 leerstehende Häuser in Hartmannshofen schnell wieder bezogen werden. Bisher sei die Staatsregierung ihrer "Vorbildfunktion" nicht nachgekommen.

Statt elegantem Mehrfamilienhaus ein zwölf Meter tiefes Loch Das "Sendlinger Loch" steht symptomatisch für Fachkräfte- und Rohstoffmangel, Corona- und Ukraine-Krise. Und vom geplanten Türsteher-Service ist die Lokalpolitik auch nicht begeistert.

"Boxen hilft, Körper und Geist in Einklang zu bringen" Vor 13 Jahren hat Nick Trachte das "Boxwerk" eröffnet, in einer kleinen Hinterhofgarage. Die Anfänge hat er inzwischen weit hinter sich gelassen, denn die Nachfrage steigt - gerade bei Frauen. Warum immer mehr Menschen in den Ring kommen (SZ Plus).

Der ÖPNV "darf nicht zum Baumkiller werden" Für die geplante Trambahn-Strecke durch den Englischen Garten sollen Dutzende alte Bäume gefällt werden. Der Bund Naturschutz protestiert dagegen.

Spritzfahrt auf einem gestohlenen Rasentraktor endet an Poller Drei alkoholisierte Männer stehlen einen Rasentraktor - doch die Polizei holt sie schnell zu Fuß ein.

Das Stustaculum ist zurück Nach drei Jahren Pandemie-Pause findet das studentische Großereignis in Freimann wieder statt. In der Studentenstadt gibt es vier Tage ein abwechslungsreiches Programm - allerdings ohne die berühmte "Goldene Weißwurscht".

Gastwirt greift zu Messer und Schlagstock Nach einem Streit geht der Wirt eines Lokals an der Schellingstraße auf seinen Gast los und verletzt dabei einen Unbeteiligten.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg