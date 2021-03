Hilfe in der Not

Von Sven Loerzer

Kleine Botschaften für eine große gemeinsame Sache lassen sich nicht nur mit Whatsapp versenden. Für Martina Linke ist es eine besondere Freude, wenn sie auf einer elektronischen Überweisung daherkommen. Wenn die Mitarbeiterin des kleinen SZ-Adventskalender-Teams die Beträge am Computer durchgeht, um die ab 300 Euro erforderlichen Spendenquittungen auszustellen, dann bedeutet die noch immer laufende 72. Aktion des Hilfswerks der SZ-Leser nicht nur sehr viel Arbeit, sondern auch viel Anerkennung.

Denn die Leser haben diesmal nicht nur besonders viel Geld für Menschen in schwierigen Lebenssituationen überwiesen, insgesamt mehr als sieben Millionen Euro, sondern dies auch mit tiefer, innerer Überzeugung getan. Und sich wärmstens dafür bedankt, dass das Adventskalender-Team der Süddeutschen Zeitung ihnen ermöglicht, Hilfe zu leisten. "Weiter so", konnte Martina Linke dem Verwendungszweck auf dem elektronischen Beleg entnehmen, "danke für Ihr Engagement" oder "in dieser Zeit besonders wichtig". Der große Zuspruch zeigte sich nicht nur in warmen Worten, sondern in Wohltaten, die bei weitem jede Erwartung übertrafen: Genau 7 070 279,70 Euro gingen bisher für die 72. Spendenaktion des "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung" ein, das sind fast 1,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr: Die höchste Spendensumme in der Geschichte des seit 1948 tätigen Hilfswerks.

"Wir haben nicht mit einem so großartigen Ergebnis gerechnet", sagt Martina Linke. Gerade angesichts der Folgen der Corona-Pandemie hätten viele Menschen Zukunftsängste. Es sei erstaunlich, dass dennoch so viele so großzügig gewesen seien und Solidarität bewiesen haben mit den Menschen, denen das Einkommen weggebrochen ist. Etlichen Lesern sei es explizit ein Anliegen gewesen, Menschen zu helfen, die unter den finanziellen Folgen der Pandemie schwer zu leiden hatten. "Was für ein Vertrauen in unsere Arbeit und das trotz Corona", freut sich auch Adventskalender-Geschäftsführerin Anita Niedermeier, die den Lesern für die tatkräftige Unterstützung dankt. Alle Spenden gehen ohne jeglichen Abzug an Menschen in Notlagen, denn alle Kosten trägt der Süddeutsche Verlag.

Im Mittelpunkt der Aktion des Münchner Teils, der Stadtviertel und der Regionalausgaben der SZ stehen Menschen, denen Corona das Leben besonders schwer gemacht hat: Alleinerziehende und Familien mit Kindern, Menschen, die ihre Ausbildung oder ihre Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit sind, aber auch Kranke, Senioren, Menschen mit Behinderung und Wohnungslose. "Die strengen Maßnahmen zum Infektionsschutz wirken sich nicht nur auf unser aller Gemüt aus, sondern bringen viele Menschen unverschuldet in Not", erklärt Anita Niedermeier.

Die Spenden kamen nicht nur aus München und der Region, Bayern und der gesamten Bundesrepublik, sondern auch von Lesern aus dem Ausland, die sich den Menschen am Stammsitz der SZ verbunden fühlen, aber inzwischen in den USA, in Belgien, Frankreich oder der Schweiz leben. Der höchste Betrag, jeweils 50 000 Euro, kam von drei langjährigen Spendern. Kinder und alte Menschen in Notlagen unterstützen schon traditionell die Notarinnen und Notare aus Stadt und Landkreis München. Ihr Bezirksgruppenobmann Ludwig Thiede, der vor kurzem in den Ruhestand gegangen ist, hatte ein letztes Mal seine Kolleginnen und Kollegen dazu aufgerufen und brachte so 42 800 Euro zusammen. Das Benefiz-Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks konnte diesmal nur ohne Publikum im Herkulessaal stattfinden. Doch der Livestream im Internet fand viele begeisterte Zuschauer, die zum Dank aus freien Stücken mehr als 21 000 Euro für den Adventskalender spendeten.

Für viele Menschen waren Einkaufsgutscheine für Lebensmittel angesichts geringerer Einkommen wegen Kurzarbeit oder weggefallener Minijobs eine schnelle und wichtige Hilfe. Die Summe der an Bedürftige ausgegebenen Gutscheine beläuft sich auf fast eine halbe Million Euro. Durch die gute Zusammenarbeit mit vielen Bezirkssozialarbeitern aus den städtischen Sozialbürgerhäusern, mit dem Jugendamt, dem Amt für Wohnen und Migration, dem Amt für Soziale Sicherung und dem Jobcenter erfuhr der Adventskalender von vielen Notlagen und konnte bereits mehr als 200 Menschen in München individuell Unterstützung geben, wo die staatlichen Leistungen nicht ausreichten. Notfallhilfe ließ sich aber auch in Abstimmung mit vielen sozialen Organisationen und Landratsämtern sicherstellen.

Vor allem ältere, alleinstehende Menschen erhielten prall gefüllte Lebensmittelpakete. Gerade für Rentner, denen wenig zum Leben bleibt und die schon lange kein Geschenk mehr erhalten haben, bieten die Pakete mehr als nur Nährwert. "Allein schon das Auspacken brachte Überraschungen", schrieb eine Frau. "Und bewundernswert, wie Sie es schaffen, alle Alltagsbedürfnisse zu berücksichtigen ... Sie haben meinen Speiseplan auf solide Beine gestellt und auch für ein paar Schmankerl gesorgt. Dafür danke ich Ihnen." Nicht minder begeistert zeigte sich ein Rentner von der Auswahl: "Bei den Getränken war alles für jeden dabei (Kaffee, Tee und Trinkschokolade). Bei der Nahrung war auch für jeden Geschmack etwas (kleines Frühstück, Mittagessen, verschiedene Geschmacksrichtungen), einfach prima." Leider habe er nie einen Führerschein besessen, schrieb der Mann, könne also die Pakete nicht ausfahren. Aber "als helfende Hand" werde er sich gerne für die nächste Aktion zur Verfügung stellen.