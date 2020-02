Was zahlt die Kasse? Welche Leistungen stehen mir zu? In vier Stadtvierteln bekommen Münchner in neuen "Gesundheitsläden" Rat

Im Stadtteilbüro Neuperlach hat Peter Friemelt auf einem Tisch einen ganzen Stapel Flyer und Infobroschüren ausgelegt. Er trägt ein dunkelblaues Sakko und lächelt verhalten - es ist der erste Termin in einem Außenbezirk für ihn, gleich kommt der erste Neuperlacher mit einem Problem oder einer Frage. Friemelts Aufgabe ist es, ihm zu helfen, das heißt, ihn durch den Dschungel medizinischer und juristischer Begriffe zu leiten und in seinen Patientenrechten zu stärken.

Friemelt ist Geschäftsführer des Gesundheitsladens, eines gemeinnützigen Vereins, der sogenannte Patientenberatungen anbietet. Ein Team aus Medizinern, Pflegekräften, Juristen, aber auch Sozialpädagogen wie Friemelt arbeitet seit 1980 daran, das deutsche Gesundheitssystem für die Münchner zugänglicher zu machen. Gut 5000 Menschen wenden sich pro Jahr an den Verein.

Bisher war der Gesundheitsladen nur im Westend und am Marienplatz präsent.

Nun ist es für Friemelt aber etwas einfacher geworden, einen beträchtlichen Teil seiner Klientel zu erreichen: Im Februar hat der Gesundheitsladen sein Angebot erweitert und bietet an sechs weiteren Orten in Feldmoching-Hasenbergl, Moosach, in der Messestadt Riem und in Ramersdorf-Perlach jeden Monat feste Beratungstermine an, immer kostenfrei. Die Anwohner können diese Beratung bequem in ihren eigenen Vierteln aufsuchen - in Nachbarschaftstreffs und Stadtteilläden, die sie sowieso kennen oder zu denen sie es nicht weit haben.

Dass es einen erheblichen Bedarf für Gesundheitsberatungen in den Außenbezirken gibt, wurde nicht zuletzt deutlich, als das städtische Gesundheitsreferat (RGU) im Rahmen eines bayernweiten Projekts von der AOK Bedarfserhebungen in den Vierteln gemacht hat: Die Münchner wünschen sich "eine unabhängige, wohnortnahe und kostenlose Gesundheitsberatung". Fragen zu Krankenkassenleistungen, Verdacht auf Behandlungsfehler oder mögliche Zusatzleistungen beim Zahnarzt trieben die Menschen um, so das RGU. Die vier Außenbezirke wurden auf Grundlage von Sozialdaten ausgesucht. Man habe hier eine "weit überdurchschnittliche soziale Problemlage", sagt Friemelt.

In Neuperlach zum Beispiel leben viele ältere Menschen mit niedrigem Einkommen oder mit mangelnden Deutschkenntnissen. Diese Gruppen hätten oft schlechteren Zugang zu Information über ihre Gesundheit und die Patientenrechte, weiß Friemelt. "Der Bedarf für die Beratung ist hier auf jeden Fall da", sagt auch Monika Klink, die das Stadtteilbüro in Neuperlach leitet. Die Resonanz auf das neue Angebot sei bisher sehr positiv. Das RGU bezuschusst den Gesundheitsladen zusätzlich zur Regelförderung mit gut 51 000 Euro jährlich für drei Jahre - um die Außenbezirke zu stärken. "Das deutsche Gesundheitssystem ist sehr gut, aber auch sehr komplex", räumt Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs ein. An einigen Stellen sei zusätzliche Beratung nötig. "Ich hoffe sehr, dass sich das Angebot schnell im Viertel herumspricht. Vor allem für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind, aber auch für Familien mit kleinen Kindern sind kurze Wege im Wohnviertel eine sehr große Erleichterung", so Jacobs. Alle Orte und Termine lassen sich unter muenchen.de/gesund-vor-ort abrufen. Das neue Beratungsangebot sei ein "Pilotprojekt". Falls es gut angenommen wird, sei eine Ausweitung denkbar, sagt Jacobs.

Der erste Ratsuchende aus Neuperlach heißt Thomas Fischer-Weppler. Er habe Fragen zu einem Befund, von welchem Arzt, das möchte er aber lieber nicht in der Zeitung lesen. "Dieses Medizinerdeutsch verstehe ich nicht", sagt Fischer-Weppler. Friemelt springt ein. Er ist zwar selbst kein Mediziner, sondern Sozialpädagoge, aber in den mehr als 30 Jahren, die er im Gesundheitsladen arbeitet, hat er sich sehr gut in die Gesetzestexte und den medizinischen Fachjargon eingearbeitet.

Die meisten Münchner wenden sich an den Gesundheitsladen wegen ihrer Zähne. Alles rund um die Fragen, wie viel von den Kosten einer Füllung oder einer Krone die gesetzliche Kasse bezahlt und wie viel man als Patient selbst übernehmen muss. "Es fehlt auch die Aufklärung der Zahnärzte", sagt Friemelt. Aber es gibt auch ein grundsätzliches Problem: Als Patient weiß man in der Regel weniger als der Arzt, und durch eine Krankheit sind viele zusätzlich verunsichert. In dieser Situation aber geht man einen Vertrag ein. Denn: "Patienten sind Vertragspartner", so Friemelt. Flattert dann ein komplizierter Heil- und Kostenplan vom Zahnarzt ins Haus, seien die Patienten oft ratlos. Den Gesundheitsladen sieht Friemelt deshalb in der Mittlerrolle. Man stehe auch mit der Ärztekammer im Austausch. "Im Vergleich zu früher, nehmen sie uns heute ernst." Wenn man sich bewusst mache, dass durch einen Vertrag auch Rechte für den Patienten entstehen, könne das die eigene Position stärken.

Nicht nur die teure Füllung wirft Fragen auf. Friemelt erzählt von einer Frau, die nach einer Untersuchung beim Augenarzt plötzlich eine Rechnung über 60 Euro im Briefkasten hatte. Davon, dass die Untersuchung nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt wird, habe ihr aber keiner etwas gesagt. "Muss ich das jetzt zahlen?", fragte sie Friemelt. Dieser konnte sie beruhigen. Sie habe einer kostenpflichtigen Behandlung nicht zugestimmt. Und, das sagt Friemelt sehr deutlich: "Jede Behandlung ohne Zustimmung ist Körperverletzung." Ein Fall, der gut ausging - die Frau musste die 60 Euro nie zahlen.