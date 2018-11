18. November 2018, 19:23 Uhr München heute Hilfe für Obdachlose / Yoga statt Studium / Luftballon legt S-Bahn lahm

Von Camilla Kohrs

Wenn die Nächte wieder eisig werden, öffnet die Bayernkaserne ihre Türen für Obdachlose. Münchner ohne Wohnung können dort sicher und warm übernachten, bekommen eine Decke und Toilettenpapier. Etwa 3000 Menschen nutzen jeden Winter das Kälteschutzprogramm. Sobald es wieder wärmer wird, schließt die Kaserne.

Dabei ist die Kälte nur eins vieler Probleme, die Obdachlose haben. Wer draußen schläft, wird häufiger Opfer von Gewalt. "Ich bete jeden Abend für meine Sicherheit", erzählt ein Obdachloser bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung auf dem Nockherberg. Außerdem ist die Zahl der Bedürftigen in den vergangenen Jahren stark gestiegen, berichtet mein Kollege Thomas Anlauf.

Viele von ihnen kommen aus Rumänien und Bulgarien und haben hier kein Anrecht auf Unterbringung. Die Bayernkaserne steht ihnen trotzdem offen. Nun will der Stadtrat darüber abstimmen, ob der Schutzraum auch im Sommer geöffnet bleibt. Bürgermeisterin Christine Strobl und Sozialreferentin Dorothee Schiwy (beide SPD) hoffen, dass viele Stadträte am Donnerstag für den Vorschlag stimmen.

Das Wetter: wolkig mit ein bisschen Schnee und Sonne bei Höchsttemperaturen um 2 Grad.

Kardinal Marx: "Wir haben versagt" Bei einem Gottesdienst für die Opfer sexuellen Missbrauchs räumt der Münchner Kardinal Fehler ein und fordert, die Kirche müsse offen und transparent werden. Zum Artikel

Kurzschluss in der Oberleitung legt Stammstrecke lahm Ein Oberleitungsschaden sorgt am Samstag für Zugausfälle und Verspätungen. Erst am späten Abend ist die Störung behoben. Ursache war vermutlich ein Luftballon. Zum Artikel

Der schlaue Weg zum Depperltest Die Caritas in Garching hilft jedes Jahr etwa 250 Männern und Frauen, die ihren Führerschein wegen Drogen und Alkohol abgeben mussten, die medizinisch-psychologische Untersuchung zu bestehen. Zum Artikel

Markus Söder ist nicht der Parteichef, den die CSU braucht Söder ist kein Teamspieler, er kann nicht integrieren. Manfred Weber wäre der bessere Parteichef gewesen. Die CSU muss sich öffnen. Zum Kommentar