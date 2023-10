Von Martin Pfnür

Es gibt Bands, deren eigentümlicher Zauber sich erst im Performativen ganz und gar offenbart. So ist das etwa (notfalls auch auf Youtube) bei diesen beiden Gestalten in Nonnenornat und schwarzen Strumpfhosen zu beobachten, die auf allerlei kleinen Bühnen einen Sound in den Raum stellen, der vieles zugleich sein kann: trippig und trashig. Transzendierend und tanzbar. Und in seinen motorisch zirkulierenden Schlagzeugbeats, seinen günstig produzierten Synthieschleifen und seinen mitunter kaum verständlichen Vocoder-Gesängen ebenso an seinen Wurzeln greifbar wie ungreifbar in seiner Ausgestaltung.