Die "FC Bayern Welt" in der Münchner Innenstadt beherbergt auf 3500 Quadratmetern Fanshop, Gastronomie und Hotel. Was daran so außergewöhnlich ist? Die Fassade.

Von Gerhard Matzig

In München ist die Orlandostraße, gelegen zwischen dem Souvenirladen "Little Bavaria" und dem Hard Rock Cafe, im Grunde die Straße, die am wenigsten münchnerisch ist. Wobei es logischerweise auch die Straße ist, in der das Wort "München" als Touristenmitbringsel häufiger als sonstwo strapaziert wird. Das gilt auch für den Fanshop des TSV 1860 München, Orlandostraße 8. Sowie für den FC-Bayern-Store, Orlandostraße 1. Die stehen sich gegenüber wie im Film "High Noon": als Gary Cooper und Finsterling. Der FCB wäre der Marshal. Die Frage nach dem Finsterling bleibt hier offen. Die Löwen, Dortmund, Leipzig - wo soll man da anfangen?