Als 2010 die Munich Highlights aus der Taufe gehoben wurde, hatten die 19 beteiligten, international agierenden Kunsthändler nur ein Ziel: „in Deutschland wieder eine Kunst - und Antiquitätenmesse von internationaler Strahlkraft zu etablieren und München als Hotspot des deutschen Kunsthandels wieder Glanz zu geben“. So ist es in der Historie der Highlights nachzulesen.

Mit der aktuell 15. Ausgabe, die am Donnerstag, 17. Oktober, in der Münchner Residenz fürs Publikum ihre Tore öffnet und bis einschließlich Sonntag, 20. Oktober, geöffnet ist, ist man diesem Ziel wieder ein Stückchen nähergekommen.

Inzwischen nehmen etwa 60 Aussteller aus Deutschland, Österreich, Großbritannien, der Schweiz und den Niederlanden teil. Sieben davon sind erstmals mit dabei. Längst hat sich das Spektrum erweitert.

Diese Brosche mit 18 Karat Gelbgold, Diamant, Smaragd und Saphir (USA um 1960) von Marianne Ostier ist bei The old Treasury im Angebot. (Foto: Vakfotografie Jo Pottgens)

Neben Gemälden aus den Epochen der Alten Meister und der Klassischen Moderne, Skulpturen aus der Gotik, der Renaissance, aus dem Barock und dem Rokoko, ausgefallenen Kunstkammerobjekten, historischen Möbeln, Design, Textilkunst wie Teppichen, außerdem Keramik, Porzellan und Silber sowie Schmuck sind auch zeitgenössische Malerei, Papierarbeiten des 20. und 21. Jahrhunderts und Fotografie vertreten.

Mit einem Auge für das soziale Gefüge, für Alltagssituationen und für Menschen am Rand der Gesellschaft fotografierte Vivian Maier in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in den Straßen von New York und Chicago. Hier eines ihrer Fotos aus dem Jahr 1959, das die auf Fotografie spezialisierte Galeristin Ira Stehmann im Angebot hat. (Foto: Vivian Maier/ Maloof Collection / Ira Stehmann Fine Art)

Die Messe, die Eintrittspreise bis zu 25 Euro verlangt, zieht viele Sammler an, die bereit sind, bis in die Millionenbereiche zu gehen, um ein Kunstwerk zu kaufen. Aber auch für das etwas bescheidener gefüllte Bankkonto gibt es ein Angebot. Wenngleich nie in dem Rahmen wie auf der viel älteren Kunst & Antiquitäten, die immer auch für den kleinen Geldbeutel etwas parat hat. Allerdings findet diese Messe erst 2025 wieder statt. Und die auf eine sehr viel jüngeres Publikum zugeschnittene Art Muc startet erst eine Woche später und ist inzwischen nicht mehr im Herzen Münchens, sondern jenseits des Frankfurter Rings in der Ingolstädter Straße zu finden.

Zu den aktuellen Geschäftsführern der Highlights gehört der Kunsthändler Alexander Kunkel. Bei ihm im Angebot ist die sommerliche Picknick-Szene „Le goûter sous les châtaigniers“ von Maurice Denis aus dem Jahr 1914. (Foto: Walter Bayer)

So hat die Highlights – zumindest in diesem Jahr – mehrere Alleinstellungsmerkmale. Sie ist edel, sie liegt mitten in der Stadt, sie findet an diesem Wochenende singulär statt und sie ist immer auch ein gesellschaftliches Event. An dem nimmt die Münchner Gesellschaft gerne teil, sodass es in den glanzvollen Räumen der Residenz mitunter etwas eng werden kann. Aber auch das gehört unbedingt dazu. Denn kaum etwas ist öder, als wenn sich mehr Anbieter als Interessenten auf einer Kunstmesse tummeln.

Munich Highlights – Internationale Kunstmesse München 2024, 17. bis 20. Oktober, Donnerstag, 17. Oktober, 11 bis 21 Uhr, Freitag, 18., bis Sonntag, 20. Oktober, 11 bis 19 Uhr, Residenz München, Eingang Hofgarten, Residenzstraße 1