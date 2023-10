Von Evelyn Vogel

Was darf's denn sein? Vielleicht was Zeitgenössisches auf Papier oder doch lieber eine Leinwand aus der Klassischen Moderne? Unter Umständen macht sich aber auch ein Designklassiker oder eine Biedermeiertruhe besser in der Wohnung? Womöglich gehen die Interessen ja noch weiter zurück, ein paar hundert oder tausend Jahre gar und eine antike Statue ist das Objekt der Begierde? Egal nach welcher Art von Kunst und Kunsthandwerk einem der Sinn steht, bei den Herbstmessen in München wird man fündig - sofern der Geldbeutel entsprechend gefüllt ist. Aber hinschauen kann man ja mal. Die Eintrittspreise liegen zwischen 8 und 25 Euro.