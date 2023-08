Was man nicht im Kopf hat, regelt heute die künstliche Intelligenz: Das Hidalgo-Festival agiert immer am Puls der Zeit, dieses Foto stammt aus dem Format "Fuck up Night" von 2020, als es in einer Raum-Klang-Installation ums Scheitern ging.

Von Jutta Czeguhn

Hidalgo, das experimentierfreudige Münchner Festival für junge Klassik, hat seit seinem Start 2017 stets den Finger am Puls des Zeitgeistes. Es ging schon um den Klimawandel oder sexuelle Ausbeutung, jetzt also die Künstliche Intelligenz. Und neben den spartenübergreifenden Produktionen sind ungewöhnliche Locations Hidalgos Markenzeichen. So kapert man in diesem Jahr das Foyer der Microsoft-Deutschland-Zentrale in München. Was ziemlich naheliegt, steht der US-Tech-Gigant doch in vorderster Linie im Kampf um die Vormachtstellung bei der Anwendung von KI.