Von Oliver Hochkeppel, München

Wenn einer neben der Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen aufgewachsen ist und sich später Berlin-Kreuzberg als Wahlheimat aussucht, dann neigt so einer eher nicht zum Blumigen und Artifiziellen. So ist HG. Butzko denn auch für seine klare Ansprache bekannt, für Begrüßungen wie "Das ist hier nicht das Land des Lächelns" und als kumpelhafter "Hirnschrittmacher" des deutschen Kabaretts. Auch um sein Jubiläumsprogramm "Ach ja" zu 25 Bühnenjahren bindet Butzko bei der Premiere im Lustspielhaus von Anfang an keine Schleifchen, sondern kommt ohne Umschweife zur Sache.

Das ist dann erstmal ein ausführlicher Rückblick auf die Regierungen und Regierenden dieser vergangenen 25 Jahre. Verbunden werden die stets mit "Kurz noch, bevor ich anfange". Solche running gags liebt Butzko, so schiebt er diesmal nach jedem gespielten Politikersatz nach, er habe kürzlich den - wahlweise - Scharping/Schröder/Merkel-Parodistenpreis gewonnen. Eine Art Gedächtnisauffrischung eher für Gleichaltrige ist das erst, mit nur wenig Bezügen zur Gegenwart (höchstens ein "16 Jahre lang hatten wir Mutti, jetzt werden wir von Opi regiert"), dafür anhand der ausgewählten Zitate mit der Quintessenz, die ihm der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker liefert: "Wenn es ernst wird, muss man lügen."

In der zweiten Programmhälfte wird das dann auf die aktuellen Krisen, auf Corona und den Ukraine-Krieg übertragen. Als advocatus diaboli und ohne Furcht vor Fettnäpfchen - die er auch schnell beiseite räumt - lässt er die dominierende Sicht auf die Dinge mit denen der anderen Seite kontrastieren. Denn darum geht es Butzko im Kern: Um Differenzierung und die Achtung von Minderheitsmeinungen. Ein fast schon aus der Mode geratenes elementares Motiv der Aufklärung, um das er sich im Lustspielhaus auch deshalb verdient machte, weil es kaum einer so witzig beherrscht wie er (nochmal am Freitag, 19. Oktober, in der Lach- und Schießgesellschaft).