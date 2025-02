Wie die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) mitteilte, hat sich der Hochschulrat mit großer Mehrheit für die Personalie ausgesprochen. Sponsel, der als Chef des Dok-Fests Spuren in der Münchner Kino- und Festivallandschaft hinterlässt, wird nun dem Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, offiziell vorgeschlagen.

Blume würdigte den 1964 in Hamburg geborenen Wahl-Münchner mit den Worten: „Seine Wurzeln liegen an der HFF München, sein Wirken reicht weit darüber hinaus: Daniel Sponsel hat das Dok-Fest München mit Leidenschaft und dem richtigen Biss zu einer international bedeutenden Plattform gemacht – unter seiner Leitung jagt das Festival von einem Publikumsrekord zum nächsten. Hier zeigt sich seine hohe fachliche Expertise und die Ausdauer des ehemaligen Radsport-Profis – beste Voraussetzungen für die nächste Etappe als Präsident der HFF München.“

Sponsel wird nach Reitz der zweite hauptberufliche Präsident der HFF. Er selbst wird mit den Worten zitiert: „Der Film ist eine umfassende Kunstform und für die Erzählung unserer vielfältigen Lebenswelten in dieser bewegten Zeit von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Für junge Menschen, die mit ihren künstlerischen Visionen Verantwortung übernehmen wollen, bietet die renommierte HFF München einen sehr guten Raum für die Lehre und einen inspirierenden Austausch. Ich freue mich, an den Ort meiner Wurzeln in der Filmbranche zurückzukehren und die weitere Zukunft der Hochschule aktiv mitzugestalten.“

Sponsel studierte Fotografie in München und Regie für Dokumentarfilm an der HFF. Er ist Autor, Regisseur und Kameramann zahlreicher, mitunter preisgekrönter Dokumentarfilme. Von 2002 bis 2009 war er bereits künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HFF. Auch als Dozent an verschiedenen Institutionen war er tätig.