Johannes Wende ist einstimmig zum Vize-Präsidenten der Hochschule für Fernsehen und Film gewählt worden. Wende ergänzt so die HFF-Leitung aus Präsidentin Bettina Reitz, Kanzlerin Sabine Walz-Jaeger und Vize-Präsident Ulrich Limmer. Wende ist selbst Absolvent der Hochschule. Seit 2008 arbeitete er dort in der Abteilung Medienwissenschaft und schrieb hier auch seine Dissertation "Der Tod im Spielfilm". 2015 wurde er zum Akademischen Rat und war bis jetzt stellvertretender Frauenbeauftragter der Hochschule. Wende hat außerdem Kommunikationswissenschaft und, an der Akademie der Bildenden Künste in München, Freie Malerei und Grafik studiert und arbeitet als Künstler.