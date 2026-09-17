Männer filmen Frauen ohne deren Wissen unter den Rock, während diese in einem Fahrgeschäft sitzen. Die Videos landen zu Tausenden im Netz. Upskirting ist auf dem Oktoberfest Thema – spätestens seit 2024 erste Videos vom Teufelsrad, einem traditionsreichen Fahrgeschäft, im Netz auftauchten. Wie gehen Betroffene damit um? Und wie die Betreiber der Fahrgeschäfte? Im Wiesn-Spezial von „Hey München“ geht es um die Sicherheit von Frauen auf der Wiesn, nicht nur in Fahrgeschäften, aber eben auch dort.

So nutzen Politiker das Oktoberfest für sich

Wie viele Schläge braucht Dominik Krause, um das erste Fass auf der Wiesn anzuzapfen? Das ist die Frage, die das politische München vor dem Beginn des Oktoberfests umtreibt. Das erste Mal in der Geschichte der Wiesn wird ein Oberbürgermeister der Grünen das Fest eröffnen und die erste Mass an den Ministerpräsidenten, den Routinier Markus Söder (CSU), überreichen. Die Anzahl der Schläge sagt viel darüber aus, wie sicher der Amtsträger im Sattel sitzt. So sagt man das in München zumindest. Krause scheint daran zu glauben: Er trainierte extra für seinen Auftritt. Woher kommt das Bohei ums Anzapfen? Und welche Politiker trifft man auf dem Oktoberfest? Darum geht es im Podcast.

Wie die Wiesn so groß wurde, wie sie heute ist

Am Anfang war ein Pferderennen: Das erste Oktoberfest sah ganz anders aus als heute. 1810 wurde anlässlich einer königlichen Hochzeit ein Rennen abgehalten, nach der Braut wurde die Theresienwiese benannt. Seitdem wurde die Wiesn immer größer und ihr Charakter wandelte sich: Der Festcharakter rückte immer mehr in den Vordergrund, und natürlich das Bier. Heute muss man sich fragen, wie traditionell die Wiesn noch ist. Und ob sie bei mehr als sechs Millionen Besuchern nicht zu groß wird. 2025 wurde das Festgelände an gleich zwei Tagen wegen Überfüllung kurzzeitig geschlossen. Über die Konsequenzen aus den Vorfällen geht es im Podcast.

Das ist „Hey München“

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was ist los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? In der Regel heben wir zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Diesmal, im Wiesn-Spezial, arbeiten wir monothematisch und betrachten das Oktoberfest dafür aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

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Mitarbeit: Franka Bals, Tim Brack, Heiner Effern, Katharina Haase, Joana Hahn, Jacqueline Lang, Carolin Lenk, Anna-Maria Salmen, Laura Terberl