SZ-Podcast „Hey München“Was Opfer von Upskirting tun können

Es ist ein Phänomen, zu dem es bei der Münchner Polizei keine Zahlen gibt, und das die Betroffenen oft selbst gar nicht bemerken: Beim Upskirting filmen Männer Frauen in den Intimbereich, so wie während des vergangenen Oktoberfestes häufig auf dem Teufelsrad. Die Aufnahmen werden oft auf Plattformen zum Kauf angeboten. Im Podcast befassen wir uns damit, was man tun kann, wenn man verdächtige Situationen beobachtet und bei welchen Beratungsstellen Betroffene Unterstützung finden.

Die nächste Hitzewelle

Es wird wieder heiß in München und damit auch in unseren Wohnungen. Habt ihr Tipps, wie ihr euer Zuhause möglichst kühl haltet? Professor Martin Renner von der Hochschule München hat dazu im SZ-Interview Tipps gegeben und erklärt, was die Politik tun müsste. Außerdem geht es um das richtige Eincremen und weitere Ideen, um gut durch die heißen Tage zu kommen.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: social-muenchen@sz.de.