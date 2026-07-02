SZ-Podcast „Hey München“Warum Uber und Bolt teurer werden

Alles wird teurer, auch Uber und Bolt: In der aktuellen Folge geht es um eine neue Regelung für Fahrdienste. Und die beiden Hosts sprechen über einen fast vergessenen Mann, der in den letzten Kriegstagen unter Lebensgefahr mehrere Millionen Akten aus den NSDAP -Mitgliederkarteien gerettet hat.

Mindestpreis für Fahrdienste

Der Stadtrat hat schon Ende April beschlossen, dass ein Mindestpreis für Fahrdienste wie Uber und Bolt eingeführt wird. Künftig gibt es einen Basispreis, dazu kommt ein Kilometerpreis. Das bedeutet: In den meisten Fällen dürfte die Fahrt teurer werden. Im Podcast geht es unter anderem darum, wie sich die neue Regel auf den seit Längerem andauernden Konflikt zwischen Taxifahrern und Fahrdiensten auswirkt.

Der vergessene Retter der NSDAP-Akten

In den letzten Kriegstagen beauftragte ein NS-Funktionär eine Papierfabrik in Freimann, eine große Lieferung Papier sofort zu vernichten. Als die Lastwagen ankamen, erkannte der Betreiber Hanns Huber allerdings sofort den Wert der Papierberge: Es handelte sich um circa acht Millionen Karteikarten der NSDAP – ein historischer Schatz, der plötzlich in Hubers Fabrik lag. Wie er es geschafft hat, die Karten vor der Vernichtung zu retten, ist im Podcast zu hören.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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