Neben dem Großereignis, das 2036, 2040 oder 2044 in die Stadt kommen könnte, geht es im Podcast um eine Bewegung, die sich unter den Kellnerinnen und Kellnern auf dem Oktoberfest formiert hat.

Was würde Olympia für München bedeuten?

Die Münchner Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 hat eine wichtige Etappe genommen: Die bayerische Landeshauptstadt hat sich gegen die Konkurrenz aus Nordrhein-Westfalen durchgesetzt und geht als deutsche Bewerberin ins Rennen. Sollte München tatsächlich den Zuschlag bekommen, dürfte das enorme Effekte auf die Stadt haben –sowohl auf die Infrastruktur als auch auf die sowieso schon leeren öffentlichen Kassen. Tim und Heiner ordnen ein, wie sich Olympia auf München auswirken würde.

Bedienungen gegen rechts auf der Wiesn

Auf dem Oktoberfest hat sich unter den Kellnerinnen und Kellnern die Bewegung „Bedienungen gegen rechts“ formiert. Das Bündnis will gegen Rassismus und Sexismus aufbegehren und die Wiesn zu einem schöneren Ort für alle machen. Doch die Initiatorinnen werden mit Beschimpfungen überzogen und fürchten Repressalien. In der aktuellen Folge von „Hey München“ gibt es alle Hintergründe zur Initiative.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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