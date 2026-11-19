Keine Schlangen an der Kasse, kein Ladenschluss: In Sendling hat ein neuer Supermarkt eröffnet, in dem es weder Mitarbeiter noch Kassen gibt. Alles funktioniert mit Automaten, Kameras und KI , geöffnet ist rund um die Uhr. „Hey München “-Host Linus Freymark hat dort eingekauft und erzählt in der aktuellen Folge, wie das funktioniert. Außerdem geht es im Podcast darum, welche Vorteile das Konzept hat – und welche Grenzen.

Plastik statt Eis im Prinzregentenstadion

Seit Ende Oktober können Schlittschuhläufer im Prinzregentenstadion über das Eis gleiten. Daran wird sich aber bald etwas ändern: Die Stadtwerke haben angekündigt, die Eisfläche voraussichtlich zur Saison 2028/29 durch Plastik zu ersetzen. Eislaufvereine sind entrüstet und rechnen damit, dass dadurch viele ihren Sport nicht mehr richtig ausüben können. Host Lisa Bögl ist selbst Hobby-Eiskunstläuferin. Im Podcast erzählt sie, wie sich die künstliche Fläche vom echten Eis unterscheidet und vor welche Probleme das Sportler stellt. In der Folge geht es zudem um die Hintergründe der Entscheidung der Stadtwerke.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch bei „Hey München“ die Themen der Woche. Was war los in München? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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