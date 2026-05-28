Häftlinge als Stürmer und Verteidiger, Justizvollzugsbeamte als Trainer und Schiedsrichter: In der aktuellen Folge von „Hey München“ sprechen Linus Freymark und Tim Brack über ein Fußballturnier im Gefängnis. Zudem geht es um die Ankündigung der Stadt, den kostenlosen Kindergarten zu streichen.

Fußball hinter Gittern

Der Alltag in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim ist normalerweise sehr monoton. Ein Mal im Jahr gibt es für die Gefangenen allerdings etwas Abwechslung. Bei einem Fußballturnier dürfen sie in mehreren Teams gegeneinander spielen, egal ob Schwarzfahrer oder Mörder. Bei „Hey München“ sprechen die beiden Hosts darüber, warum es dieses Turnier gibt und wie es sich anfühlt, hinter die Mauern von Stadelheim zu schauen.

Eine umstrittene Entscheidung

Auch wenn München als reich gilt, muss die Stadt sparen. 9,8 Milliarden Euro Schulden erwartet die Stadtkämmerei bis Ende 2026. Als erste Maßnahme beschloss die Koalition des neuen Oberbürgermeisters Dominik Krause (Grüne), dass für den Besuch der Kindergärten, der seit 2019 kostenlos war, von 2027 an wieder Gebühren fällig werden. Der Aufschrei war besonders unter jungen Familien riesig. Im Podcast sprechen die beiden Hosts über die Hintergründe dieser Entscheidung.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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