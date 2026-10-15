Zum Unistart haben die Hosts von „Hey München“ mit Studierenden über Mietpreise, Lebenshaltungskosten und Chancengleichheit gesprochen – und über die Gründe, warum sich dennoch so viele für ein Studium in München entscheiden.

Im SZ-Podcast „Hey München“ besprechen in dieser Woche die Hosts Lisa Bögl und Linus Freymark die aktuellen Themen der Stadt.

Semesterstart in München

850 Euro kostet ein WG-Zimmer im Durchschnitt in München – nirgendwo in Deutschland zahlt man mehr. Neben den teilweise absurden Mieten müssen Studierende in München die hohen Lebenshaltungskosten stemmen – ohne einen Nebenjob oder die Unterstützung der Familie ist das kaum zu schaffen.

Aber wenn man nebenbei arbeiten muss und außerdem auf das Geld von den Eltern angewiesen ist – wie steht es dann um die vielfach beschworene Bildungsgerechtigkeit? „In München sind wir davon ganz schön weit weg“, findet SZ-Redakteurin Lisa Bögl, die die aktuelle Folge von „Hey München“ zusammen mit Linus Freymark moderiert.

Um zu erfahren, wie das die Studierenden sehen, haben die Hosts von „Hey München“ einen Tag an der Ludwig-Maximilians-Universität verbracht und mit ihnen über das Studium in der teuersten Stadt Deutschlands gesprochen.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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