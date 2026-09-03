Darum geht es in dieser Folge des SZ-Podcasts „Hey München“. Außerdem sprechen die Hosts über einen weltberühmten Ort in der Stadt, den kaum ein Münchner kennt und der womöglich vor dem Aus steht.

Widersprüchliche Darstellungen zum Polizeieinsatz

Ein Schüler war im Stadtteil Schwabing mit einer Softair-Pistole unterwegs, die wie eine scharfe Waffe aussah, als ein Polizist auf ihn schoss. Die Schilderungen der Beamten und der kurdischen Familie des Schülers gehen weit auseinander. Die Linke und das Kurdische Zentrum erheben unter Berufung auf die Eltern Rassismusvorwürfe gegen die Polizei. Bei „Hey München“ sprechen die beiden Hosts darüber, was über den Vorfall bekannt ist, warum dem Jungen nicht ins Bein geschossen wurde und er auch nicht mit einem Taser gestoppt werden konnte.

„The Tent“ steht womöglich vor dem Aus

Seit Olympia 1972 finden im Backpacker-Hostel „The Tent“ Reisende mit wenig Budget einen günstigen Schlafplatz. Doch wegen des städtischen Sparzwangs könnte damit bald Schluss sein. Der Host Linus Freymark hat eine Nacht dort verbracht. Im Podcast erzählt er, was er erlebt hat und was den Ort so besonders macht, dass manche Reisende nur wegen des Hostels nach München kommen. Und was geht für die Stadt verloren, wenn es den Ort nicht mehr gibt?

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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