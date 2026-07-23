SZ-Podcast „Hey München“Panzer, Drohnen, Spionage – in München boomt die Rüstungsindustrie

Ein Panzerkonzern im Münchner Norden ist mutmaßlich zum Spionage-Ziel geworden : Bei „Hey München“ geht es um die Rolle der Rüstungsindustrie in der Stadt. Außerdem sprechen die beiden Hosts Tim Brack und Heiner Effern darüber, ob bald Robotertaxis durch München fahren.

München als Rüstungsstadt

Eigentlich ist München bekannt für Firmen wie BMW oder Siemens. Doch auch die Rüstungsindustrie hat in der Stadt eine lange Tradition und entwickelt sich immer weiter. Neue Firmen kommen hinzu, die unter anderem Drohnen produzieren. Und alteingesessene Unternehmen wachsen: Der Konzern KNDS etwa will sein Werk im Münchner Norden vergrößern. Im Podcast geht es darum, was die Entwicklung für die Sicherheit der Stadt bedeutet und wie Rüstungsgegner ihre Kritik daran begründen.

Fahren bald Robotaxis durch München?

In Städten wie San Francisco in den USA oder in Wuhan in China gehören sie schon zum Alltag: selbstfahrende Taxis. Nun gehen zwei Firmen den ersten Schritt, um Robotaxis auch in München zu etablieren. Wer bringt die autonomen Fahrzeuge in die Stadt, wie sehen die Pläne konkret aus? Und was hat die Münchner Verkehrsgesellschaft mit ihren Bussen vor? Diese Fragen beantworten die beiden Hosts im zweiten Teil des Podcasts.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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