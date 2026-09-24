SZ-Podcast „Hey München“Was bedeutet der Datenklau an der LMU für Studierende?

Bislang unbekannte Hacker haben Tausende sensible Daten an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) abgegriffen. Dazu zählen unter anderem Namen, Geburtsdaten, Geburtsort und Geschlecht. Auch Bankdaten wie IBAN-Nummern inklusive der Namen der Kontoinhaber sind offenbar Teil des Datenklau. Betroffen könnten alle Personen sein, die an der LMU immatrikuliert sind. Im Podcast klären die Hosts, was Studierende jetzt beachten müssen.

Wie eine Überfüllung der Wiesn verhindert werden soll

Das mittlere Wiesnwochenende steht bevor – im vergangenen Jahr gab es zu diesem Zeitpunkt beinahe eine Massenpanik. Ein völlig überfülltes Festgelände und missverständliche Lautsprecherdurchsagen sorgten für Panik und Unsicherheit bei den Besucherinnen und Besuchern. Um diese Szenarien diesmal zu verhindern, haben die Verantwortlichen aufgerüstet – und setzen auf eine spezielle Technologie.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: social-muenchen@sz.de.